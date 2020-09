Transportistas insisten en entregar subsidio a población y “liberar tarifa”

El subsidio entregado a la población y una tarifa liberada es la propuesta que mantienen en la mesa empresarios del transporte, según dijo uno de los miembros de este sector más mediáticos, Catalino Miranda.

El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (FECOATRANS) considera que más que recibir un subsidio, los buseros están más a favor de “una liberación de tarifa a donde la población pueda tener acceso al transporte colectivo”.

Y en lugar de subsidiar a los buseros, debería ser la ciudadanía la que debería recibir dicha compensación, a juicio de Miranda, según manifestó en la entrevista República de Canal 33.

“Estoy convencido que la compensación debería ser entregada al usuario para que ellos paguen la tarifa. En este momento tampoco es viable (esa propuesta) porque lleva un mecanismo para entregar un subsidio a la población”, valoró.

Actualmente, el Gobierno ya no entrega el subsidio al transporte colectivo, equivalente a $200 por cada microbús y $400 por los buses en circulación.

Dicha compensación dejó de entregarse ya que la última prórroga del subsidio venció en junio pasado y el tema sigue en discusión dentro de la Asamblea Legislativa. El Gobierno pide que, para seguir pagando a los empresarios, estos coloquen dispositivos de geolocalización en las unidades y que se les haga revisiones mecánicas periódicas.

“El freno de la compensación es el límite de dónde van a salir los fondos, porque no viene del presupuesto general sino de una contribución directa de los que usamos el transporte privado, diez centavos al costo de la gasolina”, explicó Miranda.

Los fondos del subsidio provienen de un impuesto (COTRANS) de $0.10 al costo de los combustibles que paga la población, el cual estaba avalado en la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros.

¿Aumento del COTRANS?

Sobre este tema, Miranda sostiene que “como empresario pienso que el tema de la discordia son los cinco centavos del COTRANS, no son las compensaciones, que si es $200, $300, $400, $800 (por cada unidad), el tema no es eso. El tema es de dónde van a salir los fondos”.

En ese sentido, explicó que se habla de una posible propuesta en el sector transporte de que el COTRANS, que era de $0.10, aumente a $0.15, sin embargo, dice que él no estuvo cuando se discutió dicha posibilidad.

“En tres meses de negociaciones, nunca escuché el tema de aumentar el COTRANS. No participamos en la conversación del aumento de cinco centavos del COTRANS, no es que me desligue sino que simplemente no participé. Si hubo propuesta, no lo puedo afirmar”, comentó en Canal 33.