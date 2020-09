Supuesta negociación entre Nayib Bukele y la MS-13 le da la vuelta al mundo

Los medios más prestigiosos de todo el mundo han publicado la investigación que revelaría un oscuro pacto entre el gobierno de Nayib Bukele y la Mara Salvatrucha (MS-13) para reducir los homicidios a cambio de ciertos beneficios.

Univisión, El País, Newsweek, The New York Times, The Washington, Prensa Libre, RT, Aristegui Noticias, Agencia EFE y otros importantes medios de todo el mundo destacan las negociaciones entre Bukele y la MS-13.

Por ejemplo, los destacados periódicos estadounidenses The New York Times y The Washington Post publicaron la presunta negociación entre funcionarios del presidente Bukele y cabecillas de la MS-13.

Otros diarios de prestigio como El País, de España, titula que “Bukele pactó con la pandilla MS-13 en El Salvador cambio de apoyo electoral”.

De esa manera también se suman diarios mexicanos, centroamericanos y de otras partes del mundo. Por ejemplo, de Guatemala, destacan las negociaciones entre el gobierno de Bukele y delincuentes de la MS-13.

La noche del jueves, el periódico El Faro publicó una investigación que revela negociaciones entre funcionarios del presidente Bukele con cabecillas de la MS-13. El reportaje está sustentado con documentos oficiales del gobierno.

“Documentos oficiales del Ejecutivo registran desde junio de 2019 negociaciones del actual Gobierno con líderes encarcelados de la MS-13. A lo largo de los meses se pactó la reducción de homicidios y se discutieron beneficios carcelarios y apoyo electoral para Nuevas Ideas en 2021”, dice el reportaje.

Luego agrega: “El Faro obtuvo cientos de páginas de informes de inteligencia penitenciaria y libros de novedades de dos cárceles de Máxima Seguridad, que prueban encuentros del director de Tejido Social, Carlos Marroquín, y del director general de prisiones, Osiris Luna, con líderes pandilleros. En 14 de las visitas participaron encapuchados que entraron a cárceles sin identificarse. Al menos uno de esos visitantes era un líder pandillero en libertad”.

Entre los beneficios para los pandilleros están, según El Faro, permitir en las cárceles de pandillas la venta de Pollo Campero, pizza, pupusas o golosinas.

También trasladar a algunos custodios que los pandilleros consideraron muy agresivos y revertir la decisión tomada en abril pasado de juntar a miembros de pandillas contrarias en las mismas celdas.

“Llega hasta la promesa hecha por los funcionarios del Ejecutivo de reblandecer el régimen de máxima seguridad, derogar leyes y dar a los pandilleros beneficios en caso de que el Gobierno logre control del poder legislativo tras las elecciones de febrero de 2021”.

El fiscal general de la República, Raúl Melara, ha dicho que investigará si existe una nueva tregua entre funcionarios y pandilleros.