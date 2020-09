Retorno a clases en 2021 será en grupos de estudiantes

La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, dijo este miércoles que el retorno a las aulas durante el año escolar 2021 se realizará mediante un protocolo en el que se dividirá a los alumnos en grupos que alternarán la modalidad presencial y virtual.

Dicho protocolo aún debe ser afinado y aprobado en conjunto con el Ministerio de Salud (MINSAL), cartera de Estado que fijará cuándo será el momento ideal de volver a las escuelas, ya que desde marzo no hay clases presenciales a nivel nacional ante la pandemia de coronavirus (Covid-19).

“No estamos hablando de que primero regresan 25 (alumnos), la siguiente semana otros 10, sino de tener grupos: el grupo A recibe clases presenciales la primera semana, el grupo B la segunda semana, lo que significa que habrá alternancia. Unos estarán casa, por eso es importante tener multiplataformas”, aseguró la ministra en la entrevista de Noticiero Hechos.

De momento, las clases presenciales están suspendidas hasta diciembre de 2020, tanto para escuelas públicas, centros privados, universidades e instituciones que usan el calendario internacional en su año lectivo.

Debido a esto, se ha impulsado el uso de herramientas para clases virtuales como la plataforma Google Classroom, en la cual se ha capacitado a profesores y alumnos para que las asignaturas se impartan de forma remota.

“Estamos hablando de una estrategia de enseñanza que ha llegado para quedarse, es un sistema que estamos diseñando y que vamos a presentar, de multiplataforma, presencial, a través de la plataforma Google Classroom, la radio y mientras nosotros extendemos la red de conectividad de internet vamos a tener que seguir llegando a las familias que no tienen conectividad”, agregó la funcionaria sobre esta modalidad.

“Más allá de 2020, esa forma de enseñanza va a permanecer”, afirmó.

Sobre los motivos por los que no probaron otra modalidad de retorno a las aulas de forma escalonada en 2020, dijo que eso generaría un mayor desgaste en la comunidad educativa.

“Sería mucho más desgastante estar cerrando y abriendo que permanecer como hemos estado estos meses. Es desgastante para los maestros y los niños y los exponemos a una situación imprevisible”, debido al virus.

Este nuevo protocolo de grupos de clase aún no se dará a conocer, expresó la ministra De Varela: “Hemos trabajado en el protocolo de regreso a clases, no lo podemos dar a conocer porque todavía no es aplicable. Es un protocolo oficial y corresponde al MINSAL y Ministerio de Educación determinar cuándo se regresa”.