Pilsener apoya a los bares y restaurantes afectados por la pandemia del COVID-19

La Constancia a través de su marca Pilsener continúa con el compromiso de apoyar a la reactivación económica de bares y restaurantes que se vieron obligados a cerrar sus negocios por más de cinco meses, ante la crisis sanitaria que se vive en El Salvador y en el mundo.

La reapertura presenta a restaurantes y bares el reto de generar la confianza en el consumidor para regresar a los establecimientos, por lo que Pilsener, a través de su programa Una Por Volver, ofrece contribución económica, kits de bioseguridad y una herramienta de elearning para meseros.

“Debemos continuar unidos como salvadoreños y como marca estamos sumándonos a los esfuerzos para esta segunda fase de reapertura ordenada de la economía. Pilsener mantendrá su estándar de calidad y su inigualable sabor, pero daremos un paso más para unirnos a los salvadoreños, nuestra viñeta que es emblemática no la imprimiremos, y en su lugar ese ahorro de dinero será destinado para apoyar a los bares yrestaurantes del país.”, comentó Rafael Villacorta, Gerente Senior de Marcas Locales.

Anteriormente la marca apoyó a este sector con una primera fase que permitió el flujo de ingresos y ayudar a dar sostenibilidad a los establecimientos y a sus empleados.

Sin Etiqueta pero con El Corazón Pilsener es la cerveza #1 de los salvadoreños, que forma parte de la cultura y tradición, es la Cerveza que enorgullece a todos los salvadoreños, y desde el mes de julio se lanzó la plataforma “unaporvolver.com” la cual nace con la idea de poder ayudar a los diferentes bares y restaurantes del país, el proyecto combina recursos de tecnología con el apoyo económico de la empresa en busca de la reactivación económica y sostenibilidad de los establecimientos de pequeña y mediana empresa afectados, la dinámica consiste en elegir los bares o restaurantes afiliados y comprar un cupón de pre compra de consumo para poder brindar un adelanto de ingresos a bares y restaurantes.

Ahora por primera vez en 114 años Pilsener decide momentáneamente no utilizar su etiqueta frontal para apoyar a bares y restaurantes en su recuperación durante la reapertura económica. Pilsener 330 ml y 750 ml serán las dos presentaciones que no llevarán etiqueta frontal pero sí llevarán el icónico AS de corazones que distingue a Pilsener.

Las presentaciones llegarán a nivel nacional en tiendas, bares y restaurantes “Somos una empresa comprometida con la comunidad y nuestro sueño es unir a la gente por un mundo mejor.

Estamos conscientes del efecto multiplicador que nuestra empresa está generando con las diferentes iniciativas, suprimir nuestras etiquetas es entregarles nuestro corazón, estamos muy satisfechos de poder estar dando nuestro más grande aporte al país,” finalizó Villacorta.

“Sabemos lo importante que es para nuestros consumidores el volver a compartir en su bar o restaurante favorito y sentirse seguro, es por eso que dentro de nuestro apoyo hacia este importante sector, estamos entregando un kit de Bio seguridad, este consiste en un dispensador de alcohol gel, caretas, pediluvio, alcohol gel, stickers de distanciamiento y un brochure con medidas de bioseguridad, más de 1,500 negocios serán beneficiados con los elementos del kit” declaró Villacorta.

Academia para Meseros: academiaunaporvolver.com Este día se presenta también la plataforma Web “Academia de Meseros” academiaunaporvolver.com una herramienta de e-learning para el mismo segmento que ofrece certificación a los meseros sobre temas de bioseguridad y consumo responsable.

La “Academia de Meseros” brindará consejos prácticos para las personas que laboran en este sector para mejorar su servicio al cliente y fidelización.

“Buscamos poner a disposición de todos los restaurantes y bares, buenas prácticas que apoyen al manejo seguro de la atención a clientes que los visiten. Sabemos que es importante generar esa confianza en el consumidor para que vuelva a hacer uso de estos establecimientos,” dijo Juan Carlos Di Michele, Gerente de Trade Marketing.

El curso consta de 5 módulos que contienen los temas de: Medidas de bioseguridad en establecimientos de alimentos y bebidas, Generalidades del Análisis y Gestión de riesgo, Medidas de bioseguridad, Fundamentos del servicio al cliente y Consumo inteligente y métodos para reducir el consumo nocivo de alcohol.

Los meseros aprenderán a: Conocer e implementar las medidas de bioseguridad generales y específicas en establecimientos de Alimentos y Bebidas para prevenir la COVID-19, comprender la importancia del análisis y gestión de riesgos en el trabajo para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, que ayuden a adoptar conductas para prevenir la COVID-19, acciones de fidelización y atención al cliente y a cambiar las normas y conductas sociales en torno al uso nocivo del alcohol a través de la mejora de sus propias prácticas comerciales.

Este último módulo muy importante para hacer una contribución tangible a la reducción del usonocivo del alcohol.

“Estamos muy orgullosos de compartir esta iniciativa de e-learning solidarizándonos con este rubro que ha sido tan golpeado por la pandemia.” Finalizó Di Michele.