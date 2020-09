“Nana” llega a Guatemala y se degrada a tormenta tropical

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa este jueves que la tormenta tropical “Nana” se degradó de categoría esta madrugada y sus efectos serán menos fuertes en El Salvador.

Hasta las 3:00 de la mañana de hoy, “Nana” era huracán categoría 1 pero sobre el centro de Belice se degradó a tormenta tropical y continuará su curso hacia el oeste-suroeste.

From Sept 1–2, #GOESEast watched what is now #TropicalStormNana head toward Belize (briefly as a Cat-1 #hurricane) while #TropicalStormOmar churned off the East Coast. Today #Omar is a tropical depression, but was the earliest 15th named storm on record, beating Ophelia in 2005. pic.twitter.com/xeD0NaVhUA

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 3, 2020