Fiscalía solicitará antejuicio contra diputado Simeón Magaña

La Fiscalía General de la República (FGR) presentará el miércoles a la Asamblea Legislativa la solicitud de antejuicio en contra del diputado de ARENA, Arturo Magaña, por el accidente del pasado 30 de agosto, en la colonia Escalón, donde falleció su amigo Francisco Moya y resultaron lesionadas otras personas.

El fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró este martes en una entrevista radial que buscarán que los diputados retiren el fuero a Magaña para ser procesado por el accidente de tránsito, que, según el informe policial, fue provocado por él.

Recientemente, la Cámara de la Tercera Sección de Occidente ordenó a la jueza Blanca Rosa Mármol Mejía, del Juzgado Primero de Paz de Ahuachapán, autorizar la práctica del examen toxicológico al diputado de ARENA, Arturo Simeón Magaña.

“Revóquese la resolución dictada por la jueza de Paz de esta ciudad en la que deniega la práctica de un acto urgente de comprobación. Ordénese a la referida funcionaria judicial que autorice práctica de la intervención corporal en el señor Arturo Simeón Magaña Azmita para que realice la pericia solicitada por el ente fiscal”, dice la resolución de la Cámara.

El diputado dijo la semana pasada que no manejaba ebrio el día del accidente, ocurrido el 29 de agosto en la colonia Escalón, donde falleció su amigo Francisco Moya y resultó lesionada una joven que a la fecha se desconoce su estado de salud.

“He estado y seguiré estando presto a las investigaciones pertinentes. Debo de aclarar que no manejaba en estado de ebriedad y que no me declaro culpable del hecho”, escribió en su Twitter el diputado.

El fiscal general de la República, Raúl Melara, denunció la pasividad con la que instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) o el juzgado de Ahuachapán actuaron en las investigaciones y recolección de pruebas del accidente de tránsito

De hecho, Melara señaló que el Juzgado de Paz de Ahuachapán no realizó el test toxicológico al diputado disidente de ARENA. Por eso apelaron ante la Cámara, quien, finalmente, ordenó hacer el examen al legislador.