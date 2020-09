Arturo Magaña concilió con familia del joven muerto en accidente

Arturo Simeón Magaña Azmitia, diputado disidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), concilió con la familia de Francisco Moya, el joven que murió en el accidente de tránsito provocado por el vehículo en el que ambos viajaban en la madrugada del 29 de agosto aparentemente después de consumir bebidas alcohólicas.

De acuerdo con una publicación de Diario El Mundo, Raúl Melara, fiscal general, confirmó que el diputado cercano al Gobierno de Nayib Bukele y la familia de Moya llegaron al acuerdo a cambio de retirar la denuncia en su contra.

La conciliación, sin embargo, solo tiene efecto hasta después que la autoriza el juez asignado al caso.

Magaña puede ser acusado de homicidio culposo y lesiones culposas.

Este día la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que presentará mañana a la Asamblea Legislativa la solicitud de antejuicio contra Magaña.

Melara dijo ayer que buscará que los diputados retiren el fuero a Magaña para ser procesado por el accidente de tránsito, que, según el informe policial, fue provocado por él.

Recientemente, la Cámara de la Tercera Sección de Occidente ordenó a la jueza Blanca Rosa Mármol Mejía, del Juzgado Primero de Paz de Ahuachapán, autorizar la práctica del examen toxicológico al diputado de ARENA, Arturo Simeón Magaña.

El 7 de septiembre de 2020 la Cámara de la Tercera Sección de Occidente ordenó a la jueza Blanca Rosa Mármol Mejía, del Juzgado Primero de Paz de Ahuachapán, autorizar la práctica del examen toxicológico al diputado Magaña.

“Revóquese la resolución dictada por la jueza de Paz de esta ciudad en la que deniega la práctica de un acto urgente de comprobación. Ordénese a la referida funcionaria judicial que autorice práctica de la intervención corporal en el señor Arturo Simeón Magaña Azmitia para que realice la pericia solicitada por el ente fiscal”, dice la resolución de la Cámara.

El diputado dijo la semana pasada que no manejaba ebrio el día del accidente, ocurrido el 29 de agosto en la colonia Escalón, donde falleció su amigo Francisco Moya y resultó lesionada una joven que a la fecha se desconoce su estado de salud.

“He estado y seguiré estando presto a las investigaciones pertinentes. Debo de aclarar que no manejaba en estado de ebriedad y que no me declaro culpable del hecho”, escribió en su Twitter el diputado.

La semana pasada el fiscal general se quejó de la supuesta pasividad con que las instituciones respondieron en este caso.

En un primer momento criticó a la Policía Nacional Civil (PNC) por no tomar la prueba toxicológica inmediatamente al involucrado.