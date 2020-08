Transportistas advierten: Habrá paro técnico si no se aprueba subsidio

Empresarios del sector de transporte público advirtieron este jueves que, en caso de que la Asamblea Legislativa no les apruebe en las próximas horas el subsidio destinado a este sector, habrá un paro técnico de labores la próxima semana.

“Si no se aprueba en este día la compensación, entre martes y miércoles de la próxima semana, se va a tener un paro técnico, simplemente, un paro técnico porque ya no se puede, hay gente que ya no tiene”, dijo al respecto Genaro Ramírez, de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS).

Ramírez subrayó, en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña, que “yo te puedo demostrar con números que no estoy recogiendo ni para pagar el combustible; entonces, ¿cómo se puede obligar a una personas que siga operando si no se puede ni recolectar sus gastos operativos? Lo podemos demostrar técnicamente”.

A su criterio, la tarifa del transporte colectivo también debería de incrementar debido a los efectos de la pandemia de coronavirus (Covid-19) y su impacto en las finanzas de este sector: “En los buses con aire acondicionado debería rondar alrededor de $1 en las circunstancias en que estamos para poder operar con algún nivel de rentabilidad”.

“Los pick-ups anduvieron cobrando $1 en la calle, hacinados, pero ese era el precio de referencia”, ejemplificó.

“Se veía venir”

Por su lado, Catalino Miranda, de la Federación de Empresarios del Transporte (FECOATRANS), el paro técnico es algo que “se veía venir” dadas las circunstancias de este sector, que actualmente circula con pocas unidades y que estuvo detenido durante casi tres meses.

“Ya es necesario que den un incentivo a los transportistas por los cuatro meses (operando de forma irregular o con servicio suspendido por la pandemia) porque esto se ve venir, que la próxima semana viene un paro técnico para muchas empresas y esto va a quedar al revés, tal vez algunas rutas en operatividad, tal vez con un 5 %, y un 95 % paralizado“, explicó el empresario.

A juicio de Miranda, hay dos momentos claros en el contexto actual: la situación que viven los transportistas, que no recolectan ni siquiera para pagar salarios de motoristas y gasolina, según denunciaron, y el momento en que la economía comience a operar en su totalidad en los próximos meses. En ambos escenarios recomienda medidas para sanear al sector.

“Lo que se está viviendo es una realidad, cuando comience el movimiento normal de los próximos cuatro meses será otra cosa, pero sí es necesario y he creído que como se encuentra en este sector, (debe haber) los reajustes… pero sí creo en la tarifa social sostenible con el tiempo, como es escalonadamente de $0.35, $0.30, $0.40, hasta $0.50, según la distancia interurbana”, valoró.

“Para sobrevivir ahora, con asientos con la mitad de la población, (la tarifa que debería cobrarse) ronda, dependiendo la ruta, alrededor de los $0.60 a $1, por eso lo he dividido en dos tiempos”, puntualizó el transportista.

Por otro lado, el Gobierno advirtió a los empresarios de transporte que en estos momentos tienen detenidas sus operaciones que, en caso de no retomar actividades, se verán sancionadas e incluso con riesgo de perder las concesiones de circulación. Los buseros que no operan manifiestan que aún con subsidio la situación económica del sector es insostenible.