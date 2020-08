Transporte público volverá a circular desde el 24 de agosto

El ministro de Salud Francisco Alabí aseguró que, de no existir una normativa que regule la reapertura económica y desconfinamiento social en medio de la epidemia de coronavirus (Covid-19), el transporte público volverá a circular desde el lunes 24 de agosto.

“Al quedar el día 23 sin efecto (el decreto 33), no es lo recomendable pero en ese momento, al no haber en existencia otra normativa, se implementaría el transporte (público) que no es la recomendación del Ministerio (de Salud, MINSAL)”, dijo este lunes el ministro.

De darse esto, los buses y microbuses podrán circular dentro de dos semanas, a pesar de que el MINSAL establece que el transporte público es la principal fuente de contagios de coronavirus, un planteamiento que los empresarios de ese rubro niegan.

Luego de que la Sala de lo Constitucional dejara sin efecto el decreto ejecutivo 33, que regulaba las fases de reapertura económica, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció medidas para paliar, hasta donde se pueda, los efectos de la epidemia en el país.

Sin embargo, ni las autoridades del Ejecutivo, ni los diputados de la Asamblea Legislativa, se han pronunciado en las últimas horas sobre la posibilidad de sentarse y negociar una ley de emergencia para reducir contagios de Covid-19 y regular las actividades económicas y sociales.

Los transportistas no operan al 100 % de sus unidades desde mediados de mayo, cuando el Ejecutivo suspendió la circulación de buses hasta nuevo aviso, debido al repunte de contagios.

En la actualidad, con un promedio de 400 contagios diarios durante la última quincena, los buses podrían retornar a las calles, algo que estaba pautado para el 7 de julio y luego se pospuso al 21 de julio debido al alza de casos de Covid-19.