MS-13 protege y trabaja con estructura de narcotráfico de Rolando Castro

El pasado 7 de agosto, dos hombres en una motocicleta asesinaron a balazos Weder Meléndez, uno de los agitadores del actual ministro de Trabajo, Rolando Castro.

El funcionario reaccionó con furia en redes sociales. Entre otras cosas, Rolando Castro acusó al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, de estar detrás del asesinato de Weder Meléndez. Lo hizo sin ninguna prueba.

Días después, el 11 de agosto, una persona conocedora del caso habló con Diario 1 y aseguró que Weder Meléndez había sido asesinado por pugnas con la Mara Salvatrucha (MS-13). El problema, dijo la fuente, es que Meléndez se quedó con dinero que le pertenecía a la pandilla.

El asesinato de Weder Meléndez sacó a luz nuevas revelaciones en las que el ministro Rolando Castro estaría a la cabeza de una estructura de crimen organizado que opera en San Salvador.

Diario 1 habló con una persona que es parte de la estructura que Rolando Castro manejaría en San Salvador. Aseguró que lo sabe todo. Que conoce a la perfección el funcionamiento de la estructura dedicada, entre otras cosas, a la venta de droga. Eso sí, antes de conceder la entrevista a un reportero de Diario 1, la fuente puso como condición el anonimato. A continuación una parte de la entrevista:

¿Cómo funciona la estructura?

Mire, lo primero que debe saber es que Rolando Castro tiene una estructura dedicada a la venta de droga y la asociación de vendedores es parte de la estructura.

Ajá.

La asociación de vendedores la dirige una señora que le dicen “Niña Norma” y la mano derecha de ella es un hombre gay que en un tiempo fue concejal en la alcaldía de Mejicanos como cuota de Rolando Castro.

¿Quién es la niña Norma?

Ella es la jefa de la Asociación de Vendedores Informales del Municipio de San Salvador, que, como le decía, es parte de la estructura de Rolando Castro… ellos, principalmente, sirven como grupo de choque al servicio de Rolando Castro. Esta gente le sirve en protestas, manifestaciones y cosas así

¿Y la estructura de narcotráfico?

Ah, vaya. Ahí el lugarteniente y mano derecha de Rolando Castro es German Muñoz, quien es actualmente concejal por el partido ARENA en el concejo de la alcaldía de San Salvador.

Explíqueme un poco más.

German Muñoz es el encargado por órdenes de Rolando Castro de manejar el llamado Movimiento Comunitario, que es la agrupación de choque que dirige Rolando Castro para organizar marchas callejeras y desórdenes públicos al servicio de Enrique Rais y los políticos patrocinadores de turno.

¿Pero cómo funcionan?

A la niña Norma le llevan la droga y ella se la entrega físicamente a varias personas.

¿Quién le lleva la droga a la niña Norma?

Weder se encargaba de llevarle la droga a la niña Norma y ella se la pagaba en efectivo, y él (Weder Meléndez) se encargaba de trasladarle el dinero de las ganancias de la venta de la droga a Rolando Castro por medio de Germán Muñoz. También, Weder se encargaba de pagarle los $5000 mensuales a la MS-13

¿Cómo distribuyen la droga?

La niña Norma tiene una estructura de bastante gente que se supone que dan apoyo de seguridad a los vendedores informales del centro de San Salvador, pero en realidad lo que hacen es extorsionarlos a todos con la paja de la seguridad. Y ellos, a los que dirige la niña Norma, son los que distribuyen físicamente la droga.

¿Qué tipo de drogas?

Manejan fundamentalmente piedra y marihuana. Cocaína también, pero es marginal.

¿De dónde vienen esas drogas?

El que la ve directamente es Germán Muñoz y también Weder Meléndez (asesinado el pasado 7 de agosto)… Es que German Muñoz es el segundo al mando de Astram, la asociación sindical encabezada por Rolando Castro desde los tiempos de la administración de Norman Quijano, quien estuvo de 2009 a 2015.

Usted dice que la droga la mueve German Muñoz, quien es mano derecha de Rolando Castro, y la niña Norma es la encargada de distribuirla en el municipio. ¿Es así?

Sí. Y ocupan el Movimiento Social Comunitario como fachada.

¿Y a ellos quién les lleva la droga? ¿La tienen en una bodega o son cantidades pequeñas?

Ellos tienen una cancha donde circula la droga. La cancha es como decir la zona donde se vende la droga. Pero esta solamente se puede vender si lo autoriza la MS-13. Sin el permiso de la MS-13, no les permitirían a los vendedores de droga de Rolando Castro vender en San Salvador… Básicamente eso. Y por ese permiso es que Rolando Castro le paga $5,000 al mes a la MS-13.

¿Y la cancha dónde está ubicada?

Mire, empezando por todo el centro histórico de San Salvador, desde el Parque Cuscatlán hasta el Surita… Digamos, en línea recta, de poniente a oriente y de norte a sur… También desde el Parque Centenario, toda la Zona de la Rábida, por el Inframenhasta San Jacinto.

¿Con el pago de $5000 mensuales a la Mara Salvatrucha (MS-13) qué es lo que compran?

Protección para Rolando Castro y todos sus vendedores de droga. También permiso para mover la droga en todas las canchas de la MS-13.

¿Sabes cuánto gana Rolando Castro con ese negocio?

Claro, claro… Rolando Castro gana cientos de miles de la venta de la droga… Si es que, mire, todo eso siempre ha estado a la vista. Lo que pasa es que todos los alcaldes de turno en San Salvador, y le digo todos, al menos desde Norman Quijano, Nayib Bukele y el mismo Ernesto Muyshondt, le han tenido miedo a Rolando Castro, y por eso nunca le habían hecho nada. Hasta ahora que se ha peleado Ernesto Muyshondt con Rolando.

¿Cree usted que Norman Quijano, Nayib Bukele y Ernesto Muyshondt saben o sabían de esas actividades de Rolando Castro?

Pues sí. Claro, tenían que saberlo. Si todo el mundo en la alcaldía de San Salvador lo sabe ya desde hace años. ¿Y cómo va a creer que no? Si Rolando siendo jefe de Parques y Jardines apenas ganaba poco más de mil dólares y él andaba en camioneta con un pick up seguidor de seguridad personal con seis guardaespaldas. Además vive en casa de lujo y tiene no sé cuántas propiedades más. Solo que uno se quisiera hacer el tonto o del ojo pacho no podía notar que Rolando Castro vivía con un gran lujo muy por arriba de lo que su sueldo como Jefe de Parques y Jardines le permitiría tener.

¿Cómo así?

Fácil. Todos le tenían miedo a Rolando Castro porque a todos, incluyendo al actual presidente Nayib Bukele, los tenía salvequeados. Les decía que si se metían con él —o con los jardineros, barrenderos, recolectores de la basura, los sindicalistas de Astram, los del Movimiento Social Comunitario, los de la Asociación de Vendedores y la Niña Norma—les paraba literalmente la alcaldía de San Salvador y el municipio entero.

¿Le tenían miedo?

Sí, por supuesto. No ve cómo el mismo Rolando Castro se jactaba que nada más llegar a la alcaldía de San Salvador una de las primeras cosas que hizo Nayib Bukele fue incrementarle tremendamente el sueldo que tenía en ese entonces como efe de Parques y Jardines.Yo recuerdo que Rolando se jactaba de eso y decía que al “turquito” él le daba las órdenes. Así decía. Así se expresaba Rolando Castro de Nayib Bukele.

¿Tanto poder tenía Rolando Castro?

Mucho. Tanto que le daba plaza con buen salario y prestaciones en la alcaldía de San Salvador a quien él quería: parientes, vendedores de droga, guardaespaldas, y otros más.