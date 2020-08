“El descenso de casos Covid-19 lo observamos desde hace cuatro semanas”

El experto en enfermedades infecciosas, Iván Solano Leiva, habló con Grupo de Medios Uno sobre la súbita disminución de casos de coronavirus (Covid-19) según los datos oficiales, aunque dijo que si bien la baja es real, esta la detectaron desde hace casi un mes.

Asimismo, el infectólogo y miembro del Observatorio Covid-19 del Colegio Médico sostiene que ante la falta de información oficial sobre las causas por las que bajaron los contagios, hay varias hipótesis, entre ellas, el contagio masivo de al menos 50 % de la población, o la efectividad de las medidas de autocuido, como el lavado de manos o uso de mascarillas.

Sobre los argumentos que brindó el ministro de Salud, entre ellos, que el Hospital El Salvador ubicado en el ex-Centro Internacional de Ferias y Convenciones, ha ayudado a descongestionar los otros nosocomios y ha tenido un impacto en el descenso de casos, Solano Leiva manifiesta sus dudas.

Por otro lado, el doctor advierte que la reapertura del 24 de agosto, sin una ley de emergencia, puede generar una segunda ola de contagios, por lo que ni la población ni las autoridades sanitarias pueden confiarse.

P: ¿Qué opinión tiene de esta disminución súbita de casos? Se pasó del pico máximo del 9 de agosto pasado, con 449 contagios, a 281 nuevos pacientes este domingo…

R: Nos alegramos como gremio médico y como Observatorio Médico Covid-19 por este descenso de casos, pero nosotros venimos observando este descenso no desde la semana pasada, hoy vamos por la cuarta semana. Esto nos viene a confirmar que las estadísticas oficiales no son creíbles porque probablemente llevan un desfase en el reporte de casos, lo cual nosotros habíamos dicho en ocasiones anteriores; ya habíamos dicho que el desfase podía ser de dos semanas.

Este descenso de casos es real y casi cumplimos un mes de un descenso notable de casos de personas que consultan y que son ingresadas. Lo veníamos afirmando por el reporte de los colegas que nos decían que en sus hospitales están cerrando unidades que antes eran para pacientes Covid-19.

Por ejemplo, en el Hospital San Rafael (Santa Tecla), uno de los principales de manejo de pacientes con Covid-19, alrededor de 220 camas estaban disponibles para atender pacientes. A la fecha, solo está funcionando para Covid-19 el área de emergencias y de cuidados intensivos.

¿Considera válidos los argumentos del ministro de Salud, Francisco Alabí, de que los casos bajaron porque la población está acatando las medidas y que el Hospital El Salvador está funcionando? ¿O qué otras causas ven?

No puede ser ese factor de que (el Hospital El Salvador) contribuye al descenso de casos, porque el hecho de recibir pacientes, ya sea en el Hospital El Salvador u otro (nosocomio), eso no contribuye a disminuir los casos. ¿Qué es lo que evita que las personas lleguen a consultar?

Hay varias hipótesis: lo que dice el ministro (Alabí) de que la gente esté acatando las recomendaciones, la otra pudiera ser el hecho de que el trabajo de las alcaldías, con sus equipos de salud visitando casa por casa, puede permitir detectar de manera temprana los casos leves, que son un 80 %, les damos tratamiento y evitamos que vayan a consultar y mucho más, que vayan a ingresarse.

Hay otra teoría que dice que al menos el 50 % de la población haya sufrido la enfermedad, otros teóricos más recientes dicen que es el 70 %, la hipótesis sería que el 50 % de los salvadoreños ya está infectado y el virus ya no halla a quién infectar, se alcanza una inmunidad de rebaño, esas son hipótesis, pero todo eso se traduce en que hay un descenso de casos.

Ni la población ni el sistema de salud debemos confiarnos para no tener una segunda ola de casos, que es posible que se vuelva a dar, sobre todo si el lunes (24 de agosto) amanecemos sin una ley de emergencia y sin una ley de cuarentena focalizada, porque si se abre el país de manera desordenada, porque los políticos no se ponen de acuerdo, puede haber un repunte de casos.

Este descenso de casos se dio además en un periodo sin cuarentena, lo que refuerza lo que veníamos planteando, que la cuarentena obligatoria no era la solución.

¿Qué panorama ve de cara a la reapertura del 24 de agosto?

Me preocupa, porque puede ser que los salvadoreños salgamos ya, de por sí vemos varias personas en las calles. Si no guardamos las medidas de distanciamiento físico, uso de mascarilla, lavado de manos, y se hace una reapertura generalizada, el riesgo de un segundo brote existe.

El llamado es a los políticos, del Ejecutivo y Legislativo, en dos cosas: primero, que se hagan a un lado y formen un comité multidisciplinario técnico que evalúe y comande la crisis de salud pública, un comité que esté integrado por personal del Ministerio de Salud y por personas externas. Segundo, a legislar a favor de las recomendaciones que dé este comité técnico.

¿Qué opina de la emisión que hará el Gobierno de un carné de inmunidad que durará ocho meses?

En una sola frase: no estoy de acuerdo. Y desde el mes de marzo reconocidos especialistas a nivel mundial han dicho que no funciona. Varios países trataron de implementarlo y a final de cuenta se dieron cuenta que no funciona. Es una medida no adecuada para el problema de salud pública y no estaríamos de acuerdo.