DNM advierte: Pruebas rápidas no son fiables para detectar Covid-19

El director nacional de Medicamentos, Noé Geovanni García, dijo este miércoles que las pruebas rápidas de detección de coronavirus (Covid-19) no son fiables ni tampoco están autorizadas para el diagnóstico de la enfermedad.

“En cuanto a las pruebas rápidas para detectar Covid-19 no se pueden utilizar para comprobar que las personas padecen la enfermedad, la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) no las ha autorizado. En algunas inspecciones se ha comprobado que no son pruebas fiables“, afirmó en la entrevista Hechos de Canal 12.

Asimismo, enfatizó que además de no ser tests válidos, tampoco son legales: “No hemos autorizado el ingreso de pruebas rápidas para diagnosticar Covid-19, y si como DNM no hemos autorizado el ingreso de estos productos, su comercialización es ilegal“.

En ese sentido, comentó que han estado vigilando la distribución de este y otro tipo de productos en el marco de la epidemia.

“Hay monitoreo de distribución de productos, páginas web. Recibimos denuncias. Hay algunos que no están autorizados. Se actúa en conjunto con la Defensoría del Consumidor (DC)”, explicó.

Además de la DC, García dijo que también trabajan con autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) ya que “se han detectado ventas ilegales de insumos médicos“.

Respecto a las pruebas, el funcionario también aseguró que ningún laboratorio privado ha solicitado ante la DNM los permisos para realizar dichos tests de coronavirus.

“Hasta la fecha ningún laboratorio ha girado una solicitud formal para ser autorizados para realizar pruebas de Covid-19. Los equipos los pueden tener, pero se debe verificar que cumplan con los estándares de seguridad y evitar más contagios”, valoró García.

Finalmente, el director nacional de Medicamentos también se refirió a la elevada cantidad de mascarillas que se han importado en el país para que la población se proteja de la Covid-19 desde el inicio de la epidemia.

“Como DNM reportamos que hasta la fecha se han importado 167 millones de mascarillas, solo en julio fueron 80 millones y semanalmente se están vendiendo de manera global un millón”, afirmó en la entrevista.

El Salvador registró en las últimas horas 375 nuevos contagios de coronavirus, elevando el total de casos activos a 11,011, mientras que los fallecidos son ya 577 y los casos sospechosos son más de 21,000.

Las autoridades de Salud han indicado que el país está en la máxima fase de contagios locales, aunque a pesar de esto la reapertura total de actividades económicas y sociales tendrá lugar el 24 de agosto.