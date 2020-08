Colegio Médico: Entre dos a tres doctores mueren a diario por COVID-19

De dos a tres médicos fallecen diariamente por coronavirus (COVID-19), de acuerdo con la información que maneja el Colegio Médico (COLMED), que también se pronunció sobre la falta de equipo de protección personal (EPP) al personal de primera línea.

“De especial preocupación para el gremio médico ha sido el hecho de que estamos teniendo fallecidos, en una cifra que va de dos a tres al día, médicos“, dijo esta mañana el miembro del Observatorio COVID-19 del COLMED, Jorge Panameño, en la entrevista Diálogo de Canal 21.

A juicio del profesional de la salud, la cifra de médicos fallecidos por coronavirus se debe a la falta de EPP para el personal, así como la calidad del mismo.

“Esto realmente es preocupante, y no porque yo lo diga, sino porque es palpable a través de la realidad nacional, (que) el equipamiento con que se ha proveído a gran parte de los trabajadores de salud no ha sido el apropiado ni mucho menos ha sido suficiente, de acuerdo a la demanda que este trabajo exige”, valoró Panameño, infectólogo de profesión.

Por su lado, el también experto en enfermedades infecciosas, Iván Solano Leiva, dijo que el personal de salud ha recibido un “gran impacto” en cuanto a contagios y decesos por la enfermedad originada en China.

“Nuestro personal de primera línea está siendo afectado y no somos los ‘héroes’ que nos dicen llamar“, reflexionó, y luego dijo que “el 14 de julio (Día del Médico) no fue un día de conmemoración, sino de luto, por el hecho de este impacto. Vemos que no se les está proveyendo al personal de salud de los equipos adecuados”.

En esa misma línea, Solano Leiva planteó que desde el inicio de la pandemia hicieron un llamado a las autoridades para que dotaran de EPP a los médicos y al resto de personal de la denominada primera línea de atención de la emergencia.

“Yo hacía la analogía de que no se va a la guerra sin fusil, y que por lo menos en la seguridad social (Instituto Salvadoreño del Seguro Social) hemos escuchado de la falta de apoyo al personal de salud en la provisión de estos equipos”, dijo Solano Leiva, refiriéndose en específico al caso de uno de los hospitales del ISSS.

“Por ejemplo en el Hospital General ha habido una gran afectación (contagios), desde los motoristas de ambulancias, cuyo trabajo de ellos es sumamente importante. Casi el 100 % del personal de ambulancias ha sido afectado por la COVID-19”, reveló.

En la actualidad, El Salvador experimenta la etapa de mayor contagio comunitario y promedia 400 casos por día y suma 477 decesos, mientras que la economía sigue en la primera fase de reapertura. La segunda etapa estaba planteada para el 7 julio pero se aplazó al 21 de agosto.