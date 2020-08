Alabí: El 24 de agosto habrá reapertura completa si no se cuenta con una ley

El ministro de Salud, Francisco Alabí, advirtió este lunes que luego del 23 de agosto, fecha en que vence la vigencia del decreto ejecutivo 33 que regula la reapertura económica, el país quedará sin una normativa que delimite las acciones para contener contagios de coronavirus (Covid-19).

“Si se nos quitan las herramientas y solo se nos permite recomendar es difícil, porque la mayoría de la población no cumplimos las recomendaciones que se nos dan y eso genera que no se cumplan las normas que el Código de Salud pueda establecer”, afirmó el funcionario en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

Al no existir una normativa, a partir del 24 de agosto sectores como el transporte público podrán volver a funcionar, la población podrá salir a sitios turísticos, los restaurantes podrán brindar servicio en mesa, así como otras actividades que estuvieron restringidas en el contexto de la epidemia.

Alabí agregó que “desgraciadamente esto se trata, y el presidente (Nayib Bukele, en cadena nacional) lo explicaba muy bien, nosotros a través del Código de Salud tenemos toda la autoridad para poder delimitar las acciones en el marco de una epidemia que genere complicaciones”, sin embargo, considera que estas disposiciones no podrán aplicarse mediante las últimas sentencias de la Sala de lo Constitucional.

El ministro hizo hincapié en que, luego de que el viernes la Sala dejara sin efecto el decreto 33, cuya vigencia termina el 23 de agosto, y si la Asamblea Legislativa -y Ejecutivo- no genera una nueva normativa, será “difícil” hacer que la población cumpla con medidas de bioseguridad y cuarentena voluntaria para no contagiarse de coronavirus.

“Si el día 23 esta decisión de la Asamblea continúa (sin aceptar la petición del Gobierno de un régimen de excepción), prácticamente sería que no hay (regulaciones). No tendríamos ninguna herramienta para decirle a la población que no puede salir el transporte público”, aseguró Alabí.

A su criterio, lo que deben hacer las autoridades es lo siguiente: “Al dejar este decreto sin validez… La situación debería ser que la Asamblea avance en los programas de reapertura, pero tenemos más de 40 días solicitando un régimen de excepción una intervención inminente para controlar la pandemia y hoy no se tiene una respuesta positiva ni negativa. En ese contexto es difícil”.

Sin embargo, Alabí dijo que sí podrían regular algunas disposiciones, como la cantidad de pasajeros en las unidades de transporte a través de autoridades de Salud y Transporte, aun sin una ley.

Además, consideró que si se reabre la economía y las actividades sociales, las autoridades no se van a desmarcar “del manejo de la pandemia”.

“Siempre tenemos estructurado el plan que se irá implementando fase por fase de la reapertura”, como puntos de control de cumplimiento de medidas sanitarias en paradas de buses o mercados, añadió.

“Vamos a poder recomendar, pero si el salvadoreño no quiere cumplir no tenemos manera de hacerlas cumplir”, resumió.