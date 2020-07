Vuelta a la normalidad pospandemia se estima en al menos dos años, dice Alabí

El ministro de Salud, Francisco Alabí, aseguró este viernes que, de acuerdo a estudios de expertos, se podría volver a una normalidad pospandemia de COVID-19 hasta dentro de dos años, aunque el funcionario vaticina que en octubre la situación podría mejorar en El Salvador.

“Según los análisis, y cumpliendo con todas las medidas, una enfermedad generalmente puede desarrollarse en un total de dos años. Hay que ver los antecedentes que existen, como el de la gripe española, en el cual podemos decir que vamos a estar en la normalidad, se alcanza, en aproximadamente dos años”, dijo en la entrevista de Radio 102nueve.

Además, dijo que, desde un punto de vista personal y sin mayor precisión, en octubre de este año el país podría tener un “mejor panorama” en cuanto a los contagios y la situación de la emergencia sanitaria.

“Ahora, la cantidad de casos, así con tendencia, pueden (durar) cerca de los 10 meses, entonces esperaríamos que luego de octubre, pero esta es una valoración bastante imprecisa, podríamos (tener un mejor escenario)… Depende de la cantidad de estrategias y contagios, podría decir que tendremos un mejor panorama ahí por octubre”, dijo el ministro de Salud.

De acuerdo a una nota de CNN en Español, expertos en salud van más allá y dicen que ciertos eventos, como conciertos o espectáculos deportivos masivos, deberían mantenerse suspendidos hasta que haya una nueva vacuna.

En el caso de El Salvador, este tipo de espectáculos estarán habilitados, si la tendencia de contagios va a la baja, en septiembre de este año.

De momento, el país está en la primera fase de reapertura económica, luego de que el Ejecutivo suspendiera la entrada en vigor de la segunda etapa de reactivación ante el repunte de casos positivos y fallecidos.

El Salvador tiene actualmente 9,142 contagios oficiales, de los que 3,465 están activos, mientras que los muertos son 249 y hay 9,485 personas con sospecha de portar el virus. Otros 5,428 ya superaron la COVID-19.

Opiniones divididas

Por otro lado, una encuesta del The New York Times con 511 epidemiólogos muestra que un alto porcentaje de estos no están a favor de realizar ciertas actividades hasta dentro de un año o más tiempo.

La encuesta del diario estadounidense reveló que por ejemplo un 64 % aseguró que acudiría a un concierto hasta dentro de un año o más, un 52 % usará mascarilla por más de un año y un 43 % iría a una iglesia o servicio religioso hasta dentro de ese plazo.

Además, el 55 % de epidemiólogos no enviaría a sus hijos a la escuela hasta dentro de tres meses a un año, mientras que un 15 % lo haría hasta que pase más de un año.

Otra pregunta fue si comerían en un restaurante y un 56 % de encuestados dijo que lo haría hasta dentro de 3 meses a un año y un 28 % lo haría hasta después de un año. Mientras que un 42 % iría al gimnasio dentro de 3 meses a un año y un 40 % lo haría hasta dentro de un año o más tiempo.

Estas cifras son parte de los diversos estudios y encuestas sobre cuándo el mundo alcanzará la denominada “nueva normalidad”, un aspecto que aún no tiene un criterio unificado en la comunidad científica.