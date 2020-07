¿Por qué el país no realiza pruebas masivas de coronavirus?

El ministro de Salud Francisco Alabí dijo este lunes que las pruebas para detectar el coronavirus (COVID-19) no se realizan de forma masiva en El Salvador debido a que esto implica la obtención de más equipo, personal y aumentar la capacidad en los laboratorios, algo que por ahora no puede hacerse.

Sin embargo, señaló que en los próximos días esperan “tener ese incremento en la capacidad de los laboratorios”.

La interrogante al ministro surgió luego de que sectores como el Colegio Médico pidieran que se haga una búsqueda de casos de COVID-19 en los municipios más afectados y que también se realicen más pruebas, una estrategia que por ahora el Ministerio de Salud (MINSAL) no ha aplicado al estar en la fase de contagio masivo.

Semanas atrás, el ministro Alabí comentó que la prioridad en la realización de tests de coronavirus ha cambiado y uno de los grupos principales a evaluarse es el personal de primera línea (como médicos), mientras que los casos sospechosos no son el primer sector a examinar.

Este lunes el ministro hizo referencia a que la prueba que debería hacerse de forma masiva, en la medida de lo posible, es la de Reacción de Cadena de Polimerasa (PCR).

“Tenemos que conocer qué exámenes deben realizarse de forma masiva. Siempre hemos mencionado que la PCR es el único estudio que puede identificarnos, debería realizarse de manera masiva, sin embargo es técnicamente difícil porque el procesamiento de estas muestras requiere un tiempo en promedio y sobre todo la adquisición de bastantes dispositivos, insumo, equipo y personal capacitado; se está trabajando para incrementar”, manifestó en la entrevista de Hechos AM.

De igual forma, destacó que se podría masificar otro tipo de tests de coronavirus, sin embargo, “definitivamente no van a dar un resultado positivo y esto a la larga va a dar más complicación en el manejo”.

“Hay indicaciones muy precisas para cierto tipo de pruebas, en las que se generan una falsa confianza en que podemos tener una vida normal porque el resultado de la prueba es negativa, pero puede que esta no sea 100 % sensible, y segundo, no quiere decir que la prueba genera inmunidad”, agregó.

También señaló que para que los laboratorios privados puedan hacer tests de COVID-19 estos deben usar la prueba PCR: “Tienen todas las posibilidades de hacer la prueba, siempre y cuando sea la PCR tradicional en tiempo real, y para poder aplicar solo tienen que llevar el tipo de prueba que van a realizar y el MINSAL les dará el aval”.

Hospital en CIFCO

Sobre el Hospital El Salvador, ubicado en el ahora ex-Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), Francisco Alabí destacó que la capacidad “se sigue incrementando progresivamente”, si bien “cuando se inicia una apertura de un área hospitalaria no se inicia de manera inmediata porque es de reciente construcción y su funcionamiento conlleva muchas estrategias y actividades relacionadas a la salud”.

Añadió que “progresivamente se irá incrementando, la capacidad se sigue aumentando, en estos días tendremos mayor capacidad”.

Según se anunció en cadena nacional de radio y televisión a mediados de junio, el Hospital El Salvador, armado en los pabellones del ex-CIFCO, tendría una capacidad inicial de 400 camas de cuidados intensivos.

Cuando le preguntaron si se están llevando pacientes leves al nosocomio, teóricamente destinado a los más graves por el virus, Alabí respondió que “el hospital está dando atención no solo a pacientes que tienen manejo con ventilación mecánica invasiva, sino que pacientes que requieren tratamiento en unidades de cuidados intensivos. En ese sentido el hospital sigue creciendo”.

Sobre el tiempo que ha tomado llenar las camas que deberían estar disponibles para descongestionar los otros centros médicos, el ministro argumentó que “el manejo de la crisis sanitaria no depende de cuántas camas tiene el país, sino de las acciones que van a evitar que el salvadoreño se contagie de manera inmediata”.

Este lunes el país amaneció con 250 nuevos casos de coronavirus, 6 muertos más (incluyendo un bebé de 1 año) y un total de 8,027 contagios confirmados desde que se registró el primer paciente positivo, el 18 de marzo pasado.