Polémica por fotografía de expresidente Saca bañándose en penal de Mariona

En la fotografía se ve al expresidente Elías Antonio Saca, desnudo, bañándose en una pila del penal la Esperanza, conocido como Mariona. La imagen fue mostrada por el director de Centros Penales, Osiris Luna, en la entrevista Hechos AM.

Luna dijo que el expresidente Saca no goza de privilegios y para demostrarlo enseñó la fotografía donde el exmandatario sale desnudo, bañándose en una pila del penal donde cumple una condena de 10 años de prisión.

La fotografía, publicada por el conductor de la entrevista, Manuel Burgos, fue comentada por Gerardo Saca, hijo del exmandatario. “Como familia, tomaremos acciones legales para sentar un precedente”, dijo en Twitter.

El director de Centros Penales aseguró el miércoles que el expresidente Saca fue paciente sospechoso de Covid-19, pues tuvo un proceso febril y otros síntomas similares al coronavirus.

“El expresidente Saca estuvo como caso sospechoso. Tuvo fiebre y síntomas. Al igual que los otros privados fue de forma aislada, continúa con tratamiento”, dijo Luna durante una conferencia de prensa donde reveló que 44 empleados de Centros Penales habían resultado positivos a la prueba de Covid-19.

El expresidente Saca se encuentra en el penal La Esperanza, conocido como Mariona, desde enero del 2017. Fue condenado a 10 años de cárcel, en 2018, tras revelar que había robado dinero de las arcas del Estado durante su gobierno (2004-2009).

El director de Centros Penales detalló que el exmandatario continúa recluido en el Sector Nueve de Mariona. “No hay tratamientos exclusivos, no hay tratamientos exclusivos para nadie, no hay tratamientos que no sea el mismo que da el ministerio de salud para la población”, dijo.