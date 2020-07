Fallece directora general de la Fundación Padre Arrupe a causa de COVID-19

La directora general de la Fundación Padre Arrupe, Ana Evelyn Méndez, falleció ayer a causa de coronavirus (COVID-19), así lo informó la fundación en su cuenta oficial de Twitter.

“Les comunicamos el fallecimiento de Doña Ana Evelyn Méndez, Directora General de la Fundación Padre Arrupe. Una gran persona, ejemplo para otras muchas. Condolencias a su familia de la Fundación, la Presidenta y la Familia Salazar-Simpson”, escribió en Twitter la Fundación Padre Arrupe.

“Hoy ha fallecido de COVIV-19 Ana Evelyn Méndez de Sánchez, Directora General de la Fundación Padre Arrupe de El Salvador e inestimable pilar del Proyecto que ayudo a construir y modelar. Los sentimientos de tristeza, pena y dolor se agolpan en mí a la vez que recuerdo todos los maravillosos momentos vividos con ella. La conocía desde pequeña en esos viajes que hacía a El Salvador. Siempre cariñosa y tremendamente diligente y trabajadora. Ya lo decía mi tío Juan Ricardo que la conocía bien: “es fantástica y lo lleva todo al dedillo”, escribió en su perfil de Facebook la presidenta de la Fundación Aurora Rato Salazar-Simpson.

“Y así era, todo siempre perfecto y en riguroso orden, pero lo más importante: el inmenso amor que sentía por el proyecto y por su fundador. Importante para mi tío Juanri, tremendamente valiosa y cariñosa con mi madre Felicidad y apoyo fundamental para mí desde hace 4 años que me hice cargo de este maravilloso proyecto que es la Fundación Padre Arrupe. “Querida Evelyn te recordaré siempre con cariño, respeto y admiración, esas increíbles cualidades que muchos intentan comprar y que muy pocos consiguen tener de verdad: tú te ganaste a pulso los míos. No te olvidaré. Ahora te reunirás con tus familiares, con tío Juanri y con mis padres y estoy segura de que al menos la Fundación Padre Arrupe tiene ahora ya 4 estrellas que nos velan y nos guían. Descansa en paz cerca de Nuestro Señor”. No quiero acabar sin dejar de enviar un cariñoso saludo y mi más sentido pésame a su esposo, su hija Luciana y toda su familia”, concluyó Salazar-Simpson.

La Fundación Padre Arrupe llegó al país en 1994 impulsada por el padre Juan Ricardo Salazar-Simpson y sus hermanos. Uno de sus pilares fundamentales es la excelencia académica. Actualmente el colegio cuenta con 1,500 estudiantes, donde brindan educación de 4 a 18 años.

La fundación también cuenta con una clínica asistencial, donde atiende a 60,000 pacientes al año y cuanta con 25 especialidades.