Exportadores registran caída de $800 millones por pandemia de COVID-19

Las exportaciones en El Salvador experimentaron una caída de $837.1 millones, o sea un 27 % menos respecto a lo que se generó en junio del año pasado, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva y que retoma la Corporación Salvadoreña de Exportadores (COEXPORT).

Estas cifras son otra muestra del impacto económico que tiene la pandemia de coronavirus a nivel mundial y en particular en El Salvador, que es uno de los dos países de Centroamérica, junto a Costa Rica, con las cifras más bajas de exportaciones, según reveló COEXPORT.

A esto se suma que la suspensión de la fase 2 de reapertura económica, proyectada para hoy, afecta en la credibilidad del sector exportador salvadoreño, que no opera en su totalidad ante las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno mediante un decreto ejecutivo y que mantienen a varias empresas cerradas.

La directora ejecutiva de la gremial, Silvia Cuéllar, dijo en una entrevista con Grupo de Medios Uno que “hemos exportado al mes de junio $2,200 millones, deberíamos llevar como $3,000 millones. Si seguimos así, ya no será un problema de pandemia, sino económico y de salud”.

Las exportaciones al mes de junio mostraron una reducción de -27.6%. Datos presentados en el Informe de Comercio Exterior por @bcr_sv . pic.twitter.com/iHinprzNLz — COEXPORT El Salvador (@coexport) July 16, 2020

Para la representante de este grupo de empresarios exportadores, la disminución en el envío de productos al exterior, así como la baja en las remesas que llegan al país, generará problemas de pago ante la falta de divisas.

“Los que generamos las divisas, exportadores y remesas, se ha bajado tanto que, lo que pasa es que como país requerimos comprar materias primas, insumos, tenemos que pagar dólares, con esas divisas, pero si no las generamos se puede hacer un problema mayor porque no tendremos ni cómo producir o cómo traer los productos que son básicos para la población, porque no tendremos cómo pagar”, afirmó.

En porcentajes, Cuéllar sostiene que “bajamos en junio la exportación al 27 %, ese nivel de disminución desde que yo recuerdo no lo hemos tenido. Las remesas han bajado más del 40 %”.

Junto a Costa Rica, El Salvador tiene los niveles de exportación más bajos, recordó Cuéllar.

Suspenso en la reapertura

A juicio de la directora ejecutiva de COEXPORT, detener el inicio de la segunda fase de reapertura económica ha tenido un impacto negativo, tanto en lo monetario como en la construcción de credibilidad con el sector empresarial extranjero.

“Al detener la segunda fase, la señal que se da es un poco complicada, porque hay inversión extranjera, empresas que quieren hacernos pedidos del exterior y ven incertidumbre y no pueden confiar en una empresa (nacional) porque esta no le puede decir con seguridad que le dará su pedido, entonces las empresas (extranjeras) compran a las de otra región”, valoró Cuéllar.

La líder de la gremial recordó que al anunciarse la fase 2 para este 21 de julio, prepararon protocolos sanitarios para las empresas, hasta que este domingo se confirmó que ya no procedía la segunda etapa de desconfinamiento.

Le compartimos información sobre el Protocolo de Seguridad Sanitaria del Sector Industrial. Si desea saber más sobre este y otros protocolos, ingresa a: https://t.co/Ej72LXekfk pic.twitter.com/4ucPF8ri0O — COEXPORT El Salvador (@coexport) July 18, 2020

“Respetamos la decisión del presidente, por el nivel del problema en que considera podríamos poner a la población al exponerla a una reapertura, pero también decimos ¿por qué no tener una apertura de la segunda fase en forma más limitada? Por ejemplo, reconsiderar el transporte colectivo, y si es una fuente de contagio, no se puede abrir, pero no podemos parar el tema empresarial, el productivo”, opinó.

A su criterio, el Gobierno debería establecer una mesa en donde se tomen decisiones como país, tanto con el sector público, privado, empresarios, expertos en salud y otros sectores, o en su defecto, debería procederse a una reapertura escalonada.

Al retrasarse la reapertura, consideró Cuéllar, se está condicionando a las empresas, de las cuales muchas ya están cerca de colapsar.

“Llega un momento en que las empresas ya no aguantan, sin tener ingresos, no se puede (pagar salarios). Hay empresas que optan o por irse a la quiebra, o tener un stand-by (pausa) en el pago de sus empleados, o simple y sencillamente cortar empleos”, dijo.

Y recordó que “si la empresa no tiene ingresos, no puede pagar sus impuestos y entonces el Gobierno tampoco tendrá cómo atender a la población. ¿Qué es lo que está pasando? Más préstamos y están saliendo con tasas bastante altas, entonces ¿cuánto vamos a endeudar a este país y para cuánto tiempo?”.

Otros sectores de la economía, como la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), señalaron que diariamente la economía salvadoreña pierde $50 millones de ingresos, esto debido al cierre de empresas que no pueden operar por las medidas sanitarias implementadas para enfrentar la epidemia de COVID-19.

Con reportes de Maité Portillo.