Cementerio de San José Villanueva a punto de colapsar

El cementerio de San José Villanueva está a un paso de llegar a su límite de entierros, según dio a conocer el alcalde Elías Alexis Guzmán.

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde de la localidad explicó que el cementerio principal ya está lleno y que el espacio extra preparado para el mismo propósito ya tiene cuatro de los doce enterramientos disponibles.

“Ya casi tenemos saturación”, comentó.

Explicó, además, que la alcaldía ya mandó cartas a los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, y Gobernación para poder comprar terrenos en los municipios aledaños para el mismo propósito.

Dijo, además, que en la jurisdicción que administra no ha planeado multar a los ciudadanos que no porten mascarilla en la vía pública por considerar que no existe base legal para hacerlo.

“La población no necesita el garrote, si no tiene para comprar una mascarilla lo mejor es que nosotros podamos dársela”, dijo.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, San José Villanueva acumula 17 casos positivos de coronavirus.

El 5 de julio el académico Óscar José Picardo Joao publicó en sus cuentas de redes sociales que había comenzado a trabajar con Guzmán en la implementación del modelo Cerco Epidemiológico Inteligente (CEI) que se basa en la búsqueda activo de casos y nexos epidemiológicos de contagiados por coronavirus.

Después Erick Salguero, presidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) brindó una conferencia de prensa en la que dio a conocer que los alcaldes de su partido comenzarán a implementar el plan Cero Casos COVID-19 desde un enfoque local, es decir, implementando cercos sanitarios en los puntos específicos en los que fueron detectadas personas enfermas de coronavirus.

Después de esa publicación el presidente Nayib Bukele respondió en redes sociales. “¿CERO CASOS COVID19? ¿Con planes municipales? ¿Sin la dirección del Ministerio de Salud? Su desesperación, al darse cuenta de que tendrían que echarse para atrás, en todo lo que han dicho durante 4 meses, y no querer hacerlo. Los hace decir y planificar estas estupideces”.

En un segundo tuit publicó en tono irónico: “Llamen a las potencias mundiales: el loco de la Gavidia (que decía que el #COVID19 se acababa el 1 de julio) y Erick Salguero, encontraron la solución a la pandemia. Van a causar una masacre. Aún mayor de lo que ya causaron. ¿Cuándo concentraron tanto poder estos imbéciles?

Al día siguiente Picardo Joao publicó una carta en redes sociales en la que dijo sentirse decepcionado de Bukele que fue su alumno en la Escuela Panamericana.