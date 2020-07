Cantidad de casos COVID-19 puede ser 10 veces mayor a registro oficial, dice ministro

Cuestionado sobre señalamientos de que la cantidad de casos de coronavirus (COVID-19) en El Salvador es al menos cinco veces mayor a las estadísticas oficiales, el ministro de Salud, Francisco Alabí, dijo este jueves que en realidad el subregistro “puede ser 10 veces más” alto.

Los contagios que el Gobierno confirma oficialmente son 8,844 desde el primer caso el 18 de marzo, de los cuales 3,312 siguen activos, además de 243 muertes.

Sin embargo, Alabí sostuvo que, así como en Estados Unidos los expertos epidemiólogos afirman que la cantidad de casos puede ser 10 mayor en ese país, lo mismo puede aplicarse en El Salvador.

“(El subregistro de casos) puede ser 10 veces más. Según el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.), el subregistro puede estar valorado hasta 10 veces más, eso no lo hemos publicado nosotros”, señaló el funcionario en la entrevista Diálogo de Canal 21.

“Eso no es lo que va a marcar la diferencia el manejo de una pandemia, existe definitivamente un subregistro y lo hemos comentado desde bastante tiempo atrás y ese subregistro es la cantidad de personas que pueden tener la enfermedad de COVID-19, pero no podemos certificar porque no existe la prueba confirmatoria”, agregó Alabí.

Alabí manifestó que este punto es el que no permite conocer exactamente la cantidad de contagios en el territorio.

“Si en un día realizamos 2,300 pruebas y nuestra cantidad de casos positivos son 85, ¿qué tal si ese mismo día hubiéramos realizado 20,000 pruebas? La cantidad de casos hubiera sido de 750 salvadoreños. Ese mismo día quedaron 700 casos de COVID-19 que estaban en el territorio y que no fueron identificados porque nos limita la cantidad de pruebas”, reflexionó.

Al ser preguntado sobre si las muertes pueden ser 2,000 a nivel nacional, o sea, 10 veces más de las que se tiene oficialmente, Alabí dijo que “es un dato que no podemos aseverar”.

Sin embargo, ejemplificó que “países como EE.UU. y otros han demostrado que una práctica bastante correcta, que es sacar la estadística de la cantidad de muertes extrahospitalarias y las hospitalarias y se hace un comparativo con este año”, aunque no dijo si el Ministerio de Salud (MINSAL) ya hizo esos cálculos.

Hospital de referencia

Alabí también habló del funcionamiento del Hospital El Salvador, el cual tiene actualmente a “más de 100 pacientes en la atención directa y se sigue incrementando”.

Dijo que el nosocomio, que se anunció como un centro de atención habilitado con 400 camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), “sirve de referencia”.

“Toda la red de hospitales en el territorio han sido adecuadas con áreas para identificar y manejar pacientes (COVID-19) y, ante la necesidad de un servicio más especializado, se hace una referencia del paciente hacia el Hospital El Salvador”, mencionó.

También comentó que uno de los puntos que está generando complicaciones es la falta de personal intensivista, que es el capacitado para estar en las UCI.

“Si no se contaba con UCI funcionales, tampoco con la capacidad de formar especialistas relacionados a esas áreas y en ese contexto necesitamos sacar el máximo provecho y eficiencia del área con lo que hoy se tiene”, motivo por el cual han recurrido a la telemedicina, explicó el ministro del ramo de Salud.