Bertha De León denuncia penalmente a Walter Araujo

La abogada Bertha María De León denunció penalmente a Walter René Araujo Morales por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres. La denuncia fue interpuesta este jueves ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Todas las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, en todos los espacios donde participamos, trabajamos y nos desarrollamos. Desde que me distancié del presidente Nayib Bukele y comencé a criticar su desempeño como funcionario público, he sido blanco de ataques bajeros, misóginos y desgastantes por parte del señor Araujo, hordas de troles y personas allegadas al presidente. Voy a luchar con todas las herramientas legales para que este tipo de violencia en redes sociales no quede impune, decidí confiar en el sistema de justicia y denunciar”, escribió la abogada De León en su cuenta en Twitter.

De León aseguró que no es la primera vez que asume “litigios en condiciones de desigualdad, pero estoy convencida que hay que luchar, defender nuestros derechos y buscar justicia SIEMPRE. Esperemos que se siente un precedente”.

La abogada espera que Walter Araujo “tenga consecuencias legales por denigrar, humillar, burlarse y desacreditarme. Animo a otras mujeres que han sufrido lo mismo a denunciar, hagamos nuestra parte y pidamos justicia. Por cada una y por todas”.

“El primer paso está dado, voy a darle seguimiento y espero que me garanticen mi derecho de acceso a la justicia y protección jurisdiccional. Ya puede ir a Fiscalía y nombrar sus defensores señor Araujo, yo sí juego limpio”, finalizó la abogada.

El 15 de mayo de este año, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que “hay que investigar” las supuestas amenazas a la integridad física de una mujer que en redes sociales profirió Walter Araujo, ahora militante del partido Nuevas Ideas.

“La persona que se sienta ofendida debe interponer la denuncia, no se vale que grupos de interés, grupos de presión, se valgan de la coyuntura para generar más tensión en el país”, agregó Melara.

Antes de que Nayib Bukele llegara a la presidencia de la República, la abogada Bertha Deleón era una de las personas de su círculo más cercano. Era su abogada de confianza.

De León lo había defendido en casi todos los procesos judiciales que Bukele enfrentó antes de llegar al poder. La abogada no solo le resolvió varios de los problemas legales que tenía encima, sino que también se convirtió en una especie de asesora jurídica.

Entre 2017 y principios de 2019, Bukele enfrentó dos procesos judiciales por los delitos de violencia contra la mujer (supuestamente haberle lanzado una manzana y dicho bruja a la entonces síndico de San Salvador, Xochitl Marchelli) y por calumniar al entonces secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas. En los dos casos, Deleón fue su defensora.

Por ese tiempo, los simpatizantes de Bukele la elogiaban. Tanto que llegó a sonar como ministra de Seguridad en un eventual gobierno del entonces alcalde de San Salvador.

Ahora De León es uno de los rostros más visibles de la oposición y critica con dureza muchas de las acciones de Bukele.

¿Quién es Walter Araujo?

Walter Araujo fue diputado de ARENA, presidente de la Asamblea Legislativa, presidente de ARENA, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y candidato a alcalde de San Salvador por GANA . Actualmente es militante de Nuevas Ideas y recientemente anunció su precandidatura como diputado por ese partido.

Mientras fue magistrado, entre los años 2009 y 2014, Walter René Araujo Morales realizó 58 viajes por los que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pagó 234 mil 282.54 dólares, según información que publicó en su cuenta de Twitter Edwin Segura, jefe de datos de La Prensa Gráfica.

Los viajes los realizó entre agosto de 2009 a julio de 2014 a 20 países distintos que sumaron 468 días de duración. Los boletos le costaron al Tribunal 75 mil 697 dólares y pagó al entonces magistrado 158 mil 585.27 dólares en viáticos.

Según el estudio titulado Informe sobre viajes realizados y viáticos asignados a magistrados y empleados del TSE en el periodo 2009-2014, de la Fundación para el Desarrollo (FUNDE), los boletos para Araujo eran de los más caros comparados con los que pagaba al resto de magistrados de la época entre los que estaban Eugenio Chicas, Gilberto Cardona, Julio Eduardo Moreno Niños y Douglas Alejandro Alas.

La oenegé hizo una lista de los diez boletos más caros de los cuales cuatro fueron pagados a Araujo. Los destinos fueron: dos a España los días 22 de noviembre de 2012 y 21 de junio de 2013 por 4 mil 877 y 4 mil 87 dólares cada uno. El 27 de agosto de 2010 también viajó a Estados Unidos y por su boleto el Estado pagó 2 mil 880 dólares.

Entre el 1 y el 27 de junio de 2011 Araujo viajó a España con dinero del Estado. En esos 26 días el Tribunal pagó 9 mil 45 dólares por su manutención en aquel país incluyendo el boleto. Esa es la misión oficial más cara que ha pagado esa institución.

En agosto de 2013 La Prensa Gráfica publicó que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) había abierto una investigación por tres viajes de placer que hizo Araujo con su esposa entre los años 2011 y 2012 con dinero del TSE.

La investigación comenzó por un aviso que llegó al TEG sobre supuestas anomalías que involucran a Araujo y a su esposa. Los viajes con supuestos dineros de los impuestos fueron ocurrieron entre el 20 de octubre y el 1 de noviembre de 2011, cuando viajaron a Argentina y a Colombia; y del 27 de junio al 3 de julio de 2012, cuando la pareja viajó a México.

En ese entonces el TEG pidió explicaciones a Araujo sobre por qué su actual esposa se fue con él como “observadora electoral” a esos países. En ese entonces ella era empleada del Tribunal y, aparentemente, aún no había contraído nupcias con él.

En esa denuncia también se pide al entonces magistrado que aclare por qué ella no se presentaba a trabajar regularmente y solo firmaba la planilla del TSE el día de pago para recibir un salario de 3 mil dólares como asesora de informática.

El 7 de diciembre de 2017 Araujo participó como observador electoral en las elecciones de Venezuela. En esa fecha dijo que el sistema electoral de ese país era uno de los mejores del mundo por ser el más auditado y no poderse manipular el voto de los ciudadanos.

Actualmente Walter Araujo es un tuitero compulsivo que ataca virulentamente a las personas que critican al gobierno.