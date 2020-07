Alabí sobre cuarentena focalizada: “No puede ser funcional”

El ministro de Salud, Francisco Alabí, dijo este viernes que no puede estar de acuerdo con medidas como focalizar acciones sanitarias en colonias o cantones en los sectores con más contagios de coronavirus (COVID-19) a nivel nacional, ya que es una acción que “no puede ser funcional”.

“No podemos estar de acuerdo en algo que no puede ser funcional. Me admira la cantidad de especialistas que han aseverado que estas medidas (focalización de cordones sanitarios) son efectivas, estoy totalmente asombrado que haya tanta persona capacitada avalando estas medidas que no son lógicas, ni pensándolo”, afirmó en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

Francisco Alabí hizo referencia a este tema porque esa es una de las propuestas sobre la mesa de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que ayer jueves no llegó a acuerdos en torno a probar una ley de emergencia y cuarentena focalizada. Los diputados, además, contemplaban restringir circulación según documento de identidad, de acuerdo a un borrador compartido.

Además, dijo que lo que se necesita son al menos 15 días más de cuarentena estricta, o sea que la población no salga a menos que sea completamente necesario. Esa ha sido la propuesta del Ejecutivo, que desde el 24 de junio pidió un régimen de excepción para restringir derechos como la libre circulación.

“Yo esperaría limitar esa transmisión de persona a persona y eso es una cuarentena, con lo cual vamos a frenar esto; vamos a tener que ser fuerte porque esta situación y tendencia que tenemos en el alza está poniendo el sistema de salud, pero si logramos limitar la transmisión, luego vamos a poder hacer un análisis e implementar los modelos que yo he comentado en múltiples ocasiones”.

Sobre esos modelos que Alabí ha recomendado, lo que contempla un periodo de cuarentena y otro de reapertura, afirmó que “estas estrategias híbridas, en algún momento, más adelante, permitirán encontrar el equilibrio entre reapertura y cuarentena”.

A su juicio, lo que hace falta es “ante la situación compleja, tomar medidas para cortar la transmisión, y esas estrategias deben ser congruentes”. Y reforzó su desacuerdo sobre la focalización: “Si vivo en San Salvador y trabajo en Santa Tecla, eso generará un conflicto”.

Francisco Alabí también reafirmó lo dicho hace una semana, de que no debería pasarse a la segunda etapa de reapertura económica y social: “La fase II conlleva un incremento a la exposición y esto conlleva un aumento de casos confirmados. En ningún país del mundo se buscaría aumentar la exposición si el sistema de salud se encuentra al borde del colapso”.

Sobre la pregunta de si tampoco debería reactivarse el transporte público de pasajeros, dijo que eso es “correcto, porque eso conlleva un aumento de la exposición. Debemos primero limitar el ascenso brusco de los casos confirmados que se están teniendo y luego, de manera estratégica, poder ir haciendo las actividades”.

Pacientes asintomáticos

Estadísticamente, el ministro de Salud estimó en un 30 a 40 % la cantidad de pacientes asintomáticos en El Salvador, luego de los tests de coronavirus que hicieron de forma centinela, o sea, en poblaciones en la calle y centros médicos.

“Existe un 30-40 % de pacientes en El Salvador asintomáticos comprobados, ¿y cómo lo comprobamos? Cuando comenzamos a hacer la vigilancia centinela con las PCR, se las tomamos a poblaciones que no tenían síntomas e identificamos que el 30-40 % de las muestras no tenía síntomas y salieron positivos. Esa es una muestra bastante alta… es un dato bien importante, ¿cómo puedo venir y pensar que el desarrollo de la pandemia no está en mayor proporción de lo que creemos?”, advirtió.

El Salvador amaneció con 267 nuevos contagios, 11 fallecidos y acumula ya más de 200 personas que han muerto por el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del coronavirus.

El total de contagios en el país es de 7,267, de los cuales 2,797 están activos, mientras que los recuperados son 4,268 (153 recuperados oficialmente en las últimas 24 horas) y los casos con sospecha de COVID-19 son 7,842.