Acoso gubernamental contra Sulen Ayala

La abogada Sulen Ayala denunció este jueves, a través de redes sociales, actos de acoso gubernamental. Según dijo, policías vestidos de particular llegaron a su casa y comenzaron a cuestionarla.

“La policía de investigaciones en mi casa, interesados en denuncias viejas que he puesto, más parece que estaban “ubicándome”, sólo pensé en cómo le sustrajeron la laptop a una periodista, en su propia casa. Mi pobre hijo asustado”, escribió en su cuenta de Twitter.

Luego agregó: “Vestidos de particular, en un carro particular, sin un citatorio y preguntando quiénes vivían conmigo y en que carro andaba yo. Muy interesados en mí”.

La abogada Marcela Galeas contestó a las denuncias de Ayala y aseguró que ella también ha estado siendo perseguida por presuntos elementos gubernamentales.

“Así están algunos conmigo indagando sobre mi familia y mi ubicación, que si soy hija de Marvin (Galeas), como no soy hija de él de quien soy hija, que si mis hermanos viven en el país, que si resido en tal lugar, que cada cuanto llego a “x” lugar, bueno hasta por mis ingresos preguntan”, dijo.

Ayala le contestó: “Yo estaba en Hacienda entregando toda la documentación de las declaraciones que me han pedido, para fiscalizarme y aprovecharon ese momento para llegar a mi casa, el susto de mi hijo es el que me indigna”.

Algunas personas se solidarizaron con Ayala en las redes sociales. Por ejemplo, Vanessa Vásquez escribió: “No la conozco pero me solidarizo ante el acoso que ha estado recibiendo de parte de este Gob. por el simple hecho de ser crítica. Que peligroso el uso del aparato público para hostigar a particulares. No me imagino si llegaran a tener todo el poder”.