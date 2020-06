Unidades de transporte público funcionarían a un 50 % de capacidad

El ministro de Obras Públicas y de Transporte, Romeo Rodríguez Herrera, dijo este miércoles que el funcionamiento de buses y microbuses tiene que ser a un 50 % de su capacidad total de pasajeros, una vez que estas unidades tengan aval para circular a partir del 7 de julio, en la segunda fase de reapertura económica.

El ministro puso como ejemplo a las unidades de transporte que tienen una capacidad estimada de 40 a 50 personas y dijo que “tendría que ser un 50 % (de capacidad total), obviamente se van a guardar todas las medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas, alcohol gel, termómetros para medir la temperatura”.

Esta medida se ha discutido con la Mesa Integral de Transporte, donde varias gremiales de empresarios de este rubro tienen representación, según explicó Herrera en la entrevista de Radio 102nueve.

Por otro lado, opinó que en las unidades no debería permitirse que suban personas que no respeten las medidas de prevención de contagios de coronavirus.

“No debería haber personas que suban al transporte público que no use mascarilla. De hecho, no debería haber nadie en la calle sin usar mascarilla”, comentó .

Asimismo, reiteró lo dicho hace dos días, sobre el no aumento a las tarifas de transporte ni un incremento en el monto que entrega el Gobierno a los transportistas en concepto de subsidio.

“No está en la mesa el aumento de las tarifas, ni tampoco está en la mesa un aumento al subsidio de los transportistas”, reiteró.

“Por ley hay que seguir pagando (el subsidio), luego de que se rehabilite el servicio. Son más de $6 millones que hemos tenido de ahorro (en acumulado)”, agregó.