Pruebas en fallecidos con sospecha de COVID-19 no son prioridad

El ministro de Salud, Francisco Alabí, dijo este miércoles que los decesos de pacientes sospechosos de coronavirus (COVID-19) no son prioridad en la realización de pruebas por la cantidad de tests disponibles, por lo que puede haber un subregistro de muertes.

Alabí afirmó que “no voy a realizar pruebas a los fallecidos, porque sabemos que tenemos una cantidad limitada (de tests). No vamos a poner a dirigir las pruebas a ese rubro, a esa cantidad (de muertos), porque ya son decesos y porque la prioridad y necesidad de realizar las pruebas a otros grupos es mucho más importante”.

Al respecto, explicó que sectores como el personal de primera línea (médicos, personal de enfermería) tienen prioridad en los procesos de tamizaje.

“No podemos realizar las pruebas a todos. Son 1,194 (casos) sospechosos; si destino todas las pruebas, no habrá para los hospitales”, añadió en la entrevista matutina de Órbita TV.

También dijo que así como puede haber un subregistro de pacientes enfermos de coronavirus, los cuales no están en las cifras oficiales, así también puede darse el caso que dentro de ese subregistro hayan fallecidos que no se reporten en las estadísticas del Ministerio de Salud (MINSAL).

Asimismo, se refirió a la pregunta sobre la cantidad de personas que se están enterrando en los cementerios, sobre lo que alcaldías como la de San Salvador han informado de un centenar de tumbas ocupadas por pacientes positivos a COVID-19 y casos catalogados como sospechosos.

“Es una respuesta sencilla: no todos los pacientes que fallecen son por COVID-19, sin embargo debemos estar claros que así como existe un subregistro en los pacientes contagiados, por ende esos 700 (pacientes no detectados por el MINSAL), conlleva a que varios de ellos, un 5 % puedan llevar a una letalidad”, aseguró.

El ministro hizo referencia a que si el país realizara, por ejemplo, 20,000 pruebas diarias, podrían encontrar más de 700 casos positivos, pero al realizar solamente 2,000, la cifra de contagios oficiales es menor. Por ejemplo, este martes hubo 83 contagios oficialmente.

“Hay casos de fallecidos de COVID-19 que no están registrados como COVID-19 porque no tienen la prueba, entonces yo no puedo, contando con definición de caso confirmado, no puedo venir y asumir que un paciente que no tiene prueba, aunque parecería que fue por COVID-19, lo voy a certificar como COVID-19”, agregó.

Sobre la obtención de pruebas de coronavirus y sus reactivos, dijo que el más complicado de obtener es el del proceso de extracción de muestras: “Los kits de extracción son más complejos de adquirir, no por la capacidad económica, sino por el acceso” a los mismos.