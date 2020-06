Epidemiólogo: “El Salvador tiene las condiciones para una apertura ordenada”

El experto en epidemias y cirujano salvadoreño Roberto Vidrí afirmó que con base a los datos técnicos sobre el coronavirus (COVID-19), el país ya “tiene las condiciones para una apertura ordenada, gradual y organizada de la actividad”.

El epidemiólogo, radicado en Estados Unidos, indicó este viernes en la entrevista Frente a Frente que los índices de transmisión del virus SARS-CoV-2 van a la baja en el país y que una reapertura económica y social también puede ejecutarse de forma focalizada.

No obstante, dijo que durante este proceso de reapertura “puede que abramos y luego en dos meses tengamos que cerrar ciertas partes o todo el país. Es algo que se tiene que manejar basado en los datos y en lo que se va viendo con una vigilancia epidemiológica efectiva”.

El experto mencionó también que los índices de transmisión de enfermedad van a la baja. Por ejemplo, dijo que el índice R0 (número de nuevas infecciones que un individuo infectado puede causar en una población susceptible) era de 2/3 personas pero este ha bajado en todos los departamentos.

Reapertura inteligente

Sobre una reapertura inteligente, Vidrí explicó que “es difícil decir ‘todo el país está cerrado, todo el país está abierto’, y eso no es necesario. Dando mi opinión, vemos departamentos como Morazán, que tiene 16 casos, no hay razón para que no pueda resumir la mayoría de sus actividades sociales y comerciales”.

Para lograr esta reapertura progresiva en el país, dijo que serpa clave impulsar medidas de distanciamiento social, que las congregaciones no sobrepasen un número que establezcan las autoridades y que este proceso “se puede ir focalizando basado en cada departamento y municipio”.

“Desde un manejo epidemiológico-técnico, usted tiene medidas más restrictivas en las zonas que tienen más casos y puede ir abriendo las otras zonas del país y se va controlando. Es un vaivén de toda la sociedad y la actividad basada en los datos”, comentó en la entrevista televisiva.

También fue enfático en que las acciones individuales son clave para que la emergencia sanitaria tenga un panorama más favorable.

“Las acciones individuales van a llevar a un comportamiento de sociedad, cada quien debe cuidarse y cuidar a su familia, a sus conocidos, con medidas de higiene, usando mascarillas y distanciamiento social”, explicó.

Y finalizó diciendo que “el COVID-19 no se combate en hospitales, en la Asamblea o en Casa Presidencial, se combate en las comunidades, con las acciones de cada individuo. Cada uno de nosotros somos responsables y eso nos llevará a salir con éxito de esta pandemia”.