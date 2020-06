Denuncian a ministro de Salud ante Tribunal de Ética

El ministro de Salud, Francisco Alabí, fue denunciado este lunes ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por haber violado, de acuerdo a los denunciantes, el artículo 5 literal “b” de la Ley de Ética Gubernamental (LEG), durante el proceso de compra de máscaras protectoras a una empresa vinculada al entonces funcionario público Jorge Aguilar Zarco.

La denuncia, interpuesta por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), argumenta que Francisco Alabí rompió la ley de ética al no informar que la adquisición de caretas protectoras valoradas en $250,000 era una compra a la empresa INSEMA, vinculada a Aguilar, quien en ese momento presidía el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES).

De acuerdo a los representantes de ALAC, Alabí, quien firmó la orden de compra de los protectores plásticos, violó el artículo 5 “b” de la LEG, que sostiene que toda persona sujeta a la ley debe “denunciar ante el TEG o ante la Comisión de Ética Gubernamental respectiva las supuestas violaciones a los deberes o prohibiciones éticas contenidas en esta Ley, de las que tuviere conocimiento en el ejercicio de su función pública”.

ALAC sostiene que al firmar la orden de compra a la empresa vinculada a Jorge Aguilar, el ministro de Salud omitió denunciar las “supuestas violaciones a los deberes éticos o prohibiciones éticas contenidas en la LEG” y por tanto rompió dicha normativa ética.

“El ministro Alabí se encontraba en la obligación de dar a conocer que un funcionario público estaba intentando contratar con la administración pública, en contravención de la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública) y la misma LEG”, agrega la denuncia ante el Tribunal de Ética con fecha de este 22 de junio.

El caso de Jorge Aguilar, conocido popularmente como “Koky”, salió a la luz la semana pasada, cuando el sitio informativo Salud con Lupa reveló que la empresa INSEMA, fundada por este funcionario según la investigación periodística, vendió al Estado 100,000 máscaras de plástico PET por un valor de $250,000 cuando Aguilar era aún el titular del FONAES.

A raíz de esta situación, el presidente Nayib Bukele confirmó este sábado que apartó del cargo a Aguilar, mientras que el fiscal general de la República, Raúl Melara, dijo que también iniciaría investigaciones sobre el manejo de fondos públicos durante la pandemia.

Por su parte, el Tribunal de Ética Gubernamental confirmó que también iniciará una investigación preliminar por el “posible conflicto de interés de exfuncionario del Gobierno Central relacionado a la venta de insumos médicos al Ministerio de Salud”.

#NoticiasTEG El Tribunal de Ética Gubernamental informa: pic.twitter.com/A36CBvRb3C — Tribunal de Ética (@TEG_ElSalvador) June 21, 2020

Además, el partido Nuevas Ideas, por el que Aguilar buscaba lanzarse como candidato a alcalde de Santa Tecla, también informó que “Koky” no será tomado en cuenta en las elecciones internas para definir a su contendiente a esa comuna en los comicios municipales de 2021.

Versión del ministro

Por su lado, el ministro de Salud, al ser consultado sobre el caso este lunes durante la entrevista Hechos AM, mencionó que “la postura del presidente (Bukele) ha sido clara, ya fue expresada. Los procesos de compra ya están establecidos, no los maneja una parte específica del Ministerio (MINSAL), ya hay un área designada para la evaluación y no todas las instituciones o empresas están a la luz (publican) esa información que comentamos”.

Además, manifestó que “sabemos que los procesos de compra llevan al final, siempre, una metodología, y eso las unidades correspondientes son las que tienen esa responsabilidad por parte de los profesionales de llevar todo ese proceso”, sin dar más detalles sobre el hecho de que su firma aparece en dicha orden de compra.

También señaló que hasta este lunes por la mañana no ha recibido ningún tipo de solicitud de información por parte de la Fiscalía General de la República (FGR): “Esa información, hoy por hoy, no se ha requerido, estamos en toda la disposición de dar toda la información correspondiente, imagino que en las primeras horas o en estos días hará esa solicitud”.