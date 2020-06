Alcaldías y el coronavirus: Fosas municipales, cuarentenas y falta de pruebas

Las alcaldías son un sector que ha tenido que hacer frente a la pandemia del coronavirus (COVID-19) con sus propias medidas y también siguiendo protocolos del Ministerio de Salud (MINSAL).

Una de las acciones que deben coordinar las alcaldías con el MINSAL es la habilitación de fosas en cementerios municipales, las cuales son exclusivas para muertos por coronavirus.

Como ejemplo de estos protocolos, en Santa Tecla ya se utilizaron 29 espacios para víctimas del virus SARS-CoV-2; en Texistepeque, dos fosas; en Sonsonate, 16 entierros entre sospechosos y confirmados de COVID-19. Otros municipios ya sobrepasaron el centenar de fosas, como San Salvador (263) o Soyapango (122).

José Roberto Aquino, alcalde de Sonsonate, dijo en la entrevista Frente a Frente que han enterrado a 16 personas de las cuales cinco son casos confirmados y otros 11 cuerpos bajo sospecha de tener el virus.

En San Marcos, el alcalde Fidel Fuentes dijo recientemente que han enterrado a una persona confirmada por coronavirus y a otros ocho cadáveres sospechosos, pero sin confirmar si padecían o no la enfermedad.

Por su lado, Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador, mencionó en un acto este jueves que ya realizaron 263 entierros bajo protocolos de COVID-19, según reportes de prensa.

Dentro de esos protocolos de inhumaciones se incluye a personas que tenían enfermedades sospechosas pero que no se confirmó mediante test si fallecieron a causa del virus o no.

Por su lado, el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, confirmó 122 entierros en su municipio y aseguró que la situación se complica ya que hay personas que deben mantener los cadáveres en sus hogares por más de 24 horas hasta que los llegan a recoger.

De hecho, ayer trascendió que un cuerpo permaneció en un mesón de San Salvador por más de 48 horas sin que se le realizara el reconocimiento médico.

Falta de pruebas

Otro de los problemas que enfrentan las alcaldías son los posibles contagios de empleados municipales y la búsqueda de pruebas para confirmar o descartar el virus SARS-CoV-2 en su personal.

En ese contexto, alcaldes como José Roberto Aquino (Sonsonate) dijo que urge que el MINSAL implemente esfuerzos con otras entidades, como los centros de atención privados, para que estos hagan pruebas de COVID-19.

“Es urgente que se habilite la prueba de COVID-19 al sector privado. Hay demasiada gente buscando (las pruebas). Tengo un concejal que es médico y dio positivo de COVID-19, y le pregunté que cómo se enteró que le dio coronavirus. Me dijo: ‘Empecé a sentir los síntomas y pedí que me hicieran la prueba, pero como no me la hacían, empecé a buscar el vehículo que las anda haciendo, estaba en Texistepeque y ahí me la hicieron'”, explicó Aquino.

Y añadió que le sorprende que un médico y concejal, o sea una persona de la primera línea, tenga que desplazarse a otro municipio para confirmar que tiene el virus.

“Un médico, que está en la primera línea, vivió esta situación y hoy tiene 21 días que tiene que estar aislado, ya se está recuperando, pero imagínese… un médico”, expresó Aquino.

Sobre empleados sospechosos, dijo que “nosotros tenemos alrededor de unos ochos casos de gente empleada en la alcaldía de Sonsonate y que no les dieron los resultados. Ya a estas alturas vimos que no les pasó nada. Creo que debe habilitarse el sector privado y habilitar una metodología para que se hagan las pruebas”.

Cuarentena en Texistepeque

Otro de los jefes edilicios que habló en las últimas horas sobre la pandemia en los municipios es José Dimas Aguilar, alcalde de Texistepeque, quien dijo que en su caso tuvieron que cerrar la sede de la comuna por 15 días por un caso de COVID-19 en el casco urbano.

“Nosotros debido a un cuarto caso en el municipio, ya en el casco (urbano), tuvimos que encuarentenar la alcaldía por 15 días, tuvimos que hacer un acuerdo municipal para resguardar la buena salud de los ciudadanos y de los empleados administrativos”, contó en la entrevista Frente a Frente.

Al igual que otras alcaldías, al edil municipal le pidieron que preparara fosas para enterrar pacientes positivos por COVID-19: “Abrimos unas fosas comunes para estar listos para cualquier emergencia, ya se hizo uso de dos espacios. De los cuatro casos (COVID-19 en el municipio) ya usamos dos espacios (para entierros)”.