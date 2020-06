Alcalde de Nejapa tiene COVID-19

El alcalde de Nejapa, Adolfo Barrios, confirmó en las últimas horas que es portador del virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad del coronavirus (COVID-19), aunque dijo que se lo notificaron a través de “un canal inusual”.

Barrios, durante una transmisión de Facebook Live, explicó que “tuve la valentía de someterme al test para COVID-19, el cual me notificaron a través de un canal inusual el pasado martes, con un resultado positivo, nada fuera de lo común”.

Agregó que se sometió a la prueba “a sabiendas que en mi caso no se ventilaría como el de decenas de nejapenses positivos que aún no salen reflejados en las estadísticas”.

Asimismo, el alcalde expresó que ante la confirmación de la enfermedad, y como medida de precaución, “hemos dispuesto llevar a cabo el respectivo proceso de sanitización (sic) del edificio administrativo de nuestra alcaldía municipal y asegurar condiciones de bioseguridad”. Este recinto reabrirá hasta el miércoles 17 de junio.

Además, la alcaldía realizará la desinfección de otros sitios con afluencia de personas, como la escuela de empresas, el mercado municipal Plaza España y el Pupusódromo “El Laurel”.

También comentó que sus colaboradores cercanos se han aislado en sus casas: “El equipo de trabajo más cercano que me ha acompañado en la presente crisis ha tenido que replegarse en sus hogares como medida de seguridad y hacer uso del teletrabajo para asegurar el funcionamiento de la comuna”.

“De seguro mi caso servirá para ejemplificar que estamos expuestos y que debemos ser responsables para manejarla (la pandemia) y por ello en los últimos días me he ausentado del terreno y he recurrido al teletrabajo”, explicó Barrios.