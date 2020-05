MINSAL dará permisos a laboratorios privados para hacer pruebas de COVID-19

El ministro de Salud, Francisco Alabí, confirmó que con la nueva “Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19” los laboratorios privados también podrán realizar tests de la enfermedad, pero para ello deberán ser autorizados previamente.

“Hay lineamientos que el Ministerio de Salud (MINSAL) va a autorizar, cuáles son los estudios y laboratorios que van a poder realizar esta pruebas… En el caso del tratamiento ya tenemos nuestra guía de protocolo, también puede llegar a autorizarse”, dijo en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

Dijo que, aunque el tratamiento de pacientes y la toma de pruebas por parte de instituciones de salud privadas quedó avalado, buscarán que primero se darán los lineamientos para no hacer las pruebas que no tengan la efectividad o aval sanitario.

“Nosotros (MINSAL) no queremos dejar a disposición de los laboratorios la realización de pruebas, en el sentido de que se tomen pruebas que no son las más adecuadas. Según lo que se ha llevado a la Asamblea (propuesta de ley), se puede tener esa apertura pero que se cumpla con los requisitos y lineamientos”, añadió.

También sostuvo que no permitirán que se realicen pruebas rápidas en los laboratorios: “Porque si (el paciente) está en los primeros días de la enfermedad y no tiene síntomas, la prueba no va a ser efectiva y se va a generar dos cosas: la afectación al bolsillo de los salvadoreños, porque todos van a querer realizarse una prueba rápida; y segundo, tendrán una falsa expectativa de que no tienen la enfermedad o tienen inmunidad”.

Asimismo, Alabí confirmó que la cuarentena ya no terminará el 16 de mayo, como estaba acordado en la extensión del estado de emergencia ante la pandemia de COVID-19, sino que esta medida tendrá vigencia hasta el día 19, con la aprobación de la nueva ley de cuarentena.