El Salvador: 998 casos de coronavirus tras reporte de otros 40 contagios

Los contagios de coronavirus (COVID-19) en El Salvador son ya 998, a solo dos del millar, luego de que se confirmaran 40 nuevos casos positivos este lunes, todos locales. Los casos activos son 631 y los fallecidos se elevaron a 18 tras reportarse una nueva muerte.

De esta forma, los contagios a nivel nacional, desde que se reportó el primer caso el 18 de marzo pasado, ya rozan los 1.000, sobre todo por el repunte de los últimos días.

Aparte de los 40 casos de este lunes, el domingo se registraron 69, el sábado se detectaron otros 105; el viernes pasado, 42; y en los últimos días, entre el 2 de mayo y el día 7 se reportaron 296 contagios. O sea, en los últimos hubo 552 nuevos pacientes.

Al respecto, el presidente Nayib Bukele afirmó al respecto que “los números de hoy representan una considerable baja. Pero siendo el primer día de incidencia, es aún prematuro atribuírselo a la cuarentena, cuando existen otros factores a tomar en cuenta, como las personas seleccionadas para tomar las muestras”.

Además advirtió un posible repunte en las próximas horas, sin embargo no especificó a qué se debe esto. “Es posible incluso que mañana veamos un repunte, que no significaría que la cuarentena no funciona. Aún necesitamos más data”, valoró.

Sobre los nuevos contagios, el Gobierno confirmó 3 casos en San Salvador, 2 en Soyapango e Ilopango y 1 caso en Mejicanos, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, San Marcos, Santiago Texacuangos, San Martín y Tonacatepeque.

De esta forma, de los 40 nuevos casos, 12 se detectaron en San Salvador, departamento más afectado con un total de 454 contagios.

En el resto del país, los contagios se detectaron en Santa Tecla y Ahuachapán (2) y 1 en Guaymango, Concepción de Ataco, San Francisco Menéndez, Sonsonate, Cuisnahuat, Santa Catarina Masahuat, Santa Isabel Ishuatán, Zacatecoluca, San Miguel Tepezontes, Santiago Nonualco, Jerusalén, San Pedro Nonualco, Antiguo Cuscatlán, Colón, Candelaria, San Bartolomé Perulapía, San Cristóbal, Ilobasco, Sensuntepeque, El Tránsito, Berlín y San Vicente.

Por otro lado, el Gobierno reportó que 24 personas se recuperaron del COVID-19, lo que eleva la cifra a 349 casos recuperados a nivel nacional.

En cuanto al estado de los pacientes que tienen el virus aún, un total de 631 pacientes activos, hay 4 nuevas personas en estado crítico elevando la cifra a 10, 12 en condición grave (5 nuevos), 34 casos moderados (el domingo eran 9), 92 estables y 483 asintomáticos (el domingo eran 505).