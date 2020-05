Coronavirus mata a salvadoreño preso en campo de detención

Un salvadoreño preso en un campo de detención para migrantes murió como consecuencia de complicaciones derivadas del coronavirus, anunció Craig Sturak, portavoz de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del condado de San Diego, Estados Unidos.

Carlos Ernesto Escobar, de 57 años de edad, sufría diabetes. Él llegó al país norteamericano en los años 80, probablemente huyendo de la Guerra Civil. Vivía en Los Ángeles.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no ha confirmado el caso, mientras que la empresa privada a cargo del centro de detención, CoreCivic Inc., no ha respondido solicitudes de información, de acuerdo con la prensa local estadounidense.

Escobar se supone que es el primer migrante fallecido en manos del ICE.

Alex Guzmán, integrante de la organización Otay Mesa Detention Resistance, aseguró que la víctima estaba detenido desde enero en San Diego.

La hermana del fallecido contó a medios extranjeros que el martes supo sobre una transfusión de sangre que le iban a realizar a Escobar, quien permanecía débil por la enfermedad.

Las personas con enfermedades preexistentes al COVID-19 son consideradas población de riesgo, por posibles complicaciones en el avance del virus.

Uno de cada cinco migrantes ha contraído COVID-19 en el ámbito nacional. De acuerdo con AP, Otay Mesa es uno de los focos de infección del coronavirus: 10 de los 39 trabajadores en el área de detención dieron positivo. Además, 132 de los 705 contagios confirmados por ICE corresponden al recinto ubicado en San Diego.