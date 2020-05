ANEP dice que es urgente reapertura económica después de 15 días de cuarentena

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, reiteró este miércoles la necesidad de que haya una reapertura de la economía en los días posteriores a la cuarentena por la emergencia de COVID-19.

Dichas medidas de aislamiento domiciliar, plasmadas en una ley aprobada la madrugada del martes, vencen el 19 de mayo. A partir de entonces, el nuevo presidente de la empresa privada sostiene que es “indispensable volver a reabrir la economía”.

El máximo dirigente de la gremial de empresas privadas también se pronunció sobre la última medida anunciada por el presidente Nayib Bukele, que restringe la circulación y adquisición de alimentos de acuerdo al último dígito del DUI. Esto lo calificó como “inconstitucional”.

Al respecto del tema económico, advirtió que es “urgente” reactivar la economía y arrancar “fuerte” después de los 15 días de cuarentena.

“Nosotros dijimos también (en reuniones con el Gobierno) que después de estos 15 días era indispensable volver a reabrir la economía, por supuesto con gradualidad, con protocolos de seguridad sanitaria; ya la vida no va a ser igual, tenemos que continuar tomando medidas sanitarias de aquí en adelante y las empresas lo están haciendo, las autorizadas para operar”, comentó en la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña.

En ese sentido, manifestó que ya hay “dos compromisos por parte del Gobierno que apreciamos mucho. El primero es el no cierre de las actividades, y el segundo, empezar a trabajar en dos cosas: cómo vamos a abrir en 15 días y el protocolo sanitario que vamos a implementar a la hora de abrir. Los protocolos ya los tiene el Ministerio de Trabajo desde hace dos, tres semanas”.

Advirtió además que “entre más dure esta cuarentena, más difícil será para las empresas seguir cumpliendo (pagos de salarios)” y sostuvo que “la economía es tan importante para el país como las medidas de cuarentena”.

Señalamientos

Javier Simán también hizo un análisis sobre la restricción de compras de alimentos que se realizará, a partir de este jueves, tomando en cuenta el último dígito del DUI de cada persona y que permitirá el abastecimiento solamente dentro del municipio donde se habita.

En ese sentido, calificó esta medida como “inconstitucional”. También dijo que es una acción “excesiva” y “violatoria”.

“Lo segundo que dice el presidente, en nuestra opinión, es totalmente inconstitucional, la parte de los días que tú puedes salir de acuerdo al DUI, porque el presidente no puede restringir las libertades individuales de los ciudadanos si no es por un decreto legislativo que se lo autoriza, y el decreto que se le autorizó no le da la facultad a él esa facultad para restringir más que lo que el decreto dice”, analizó.

Asimismo, argumentó que la medida no es práctica: “Hay salvadoreños que no tienen DUI, ¿cómo van a hacer para ir comprar? Segundo, ¿cómo te van a violentar el derecho de movilidad de un municipio a otro? Si vives en Nuevo Cuscatlán, ahí no hay supermercado, tenés que cruzar al otro lado de la calle, ahí ya es el municipio de Santa Tecla”.

Añadió que en este tema también se está dejando a discreción de las alcaldías el acceso de las personas a sus municipios.

“Otro tema es la facultad que tienen los municipios (alcaldías). ¿Tiene la Presidencia la facultad de delegar a los municipios esa autoridad para restringir la movilidad de ciudadanos? En ninguna parte de la Constitución dice que los municipios pueden hacerlo”, comentó.

Finalizó su análisis sobre esta nueva medida considerando que “entiendo el mensaje del presidente de que evitemos salir innecesariamente, sí hemos visto en la ciudad un movimiento de gente mayor que en semanas anteriores, por eso estamos conscientes que la población debe apegarse a las medidas existentes, pero creemos que esas últimas medidas que menciona el presidente son excesivas y son violatorias”.