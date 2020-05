Alcaldía de Soyapango restringirá acceso a personas que no sean del municipio

La Alcaldía de Soyapango confirmó que restringirá a partir de este jueves 7 de mayo el ingreso de vehículos en siete puntos distintos y también prohibirá el acceso a personas que no pertenezcan al municipio sin debida justificación.

Además, la municipalidad cerrará el domingo 10 de mayo los mercados y cementerios municipales, como medida de prevención de nuevos contagios de coronavirus (COVID-19) en la zona, que hasta este miércoles tiene 55 casos positivos.

Estas medidas tendrán una vigencia de 15 días, iniciando este jueves, y se toman mientras el Gobierno anunció nuevas restricciones de circulación determinadas por la terminación del DUI, así como la suspensión del servicio del transporte público.

Respecto a la restricción vehicular, la Alcaldía anunció que habrá puntos de control en la zona del Triángulo (calle Antigua a Tonacatepeque), la 2a. calle Oriente, 1a. avenida Sur, av. Rosario Sur, av. Buena Vista y la calle Roosevelt Oriente.

Mientras que las personas que no vivan en Soyapango y no justifiquen su entrada al municipio no podrán ingresar al municipio.

Las ventas en la zona de la calle Rosario Sur también han quedado prohibidas.

Sobre la situación en el municipio, el alcalde Juan Pablo Álvarez comentó que “es una situación de preocupación para nuestro municipio”, ya que ante la propagación de casos “grupos familiares casi completos han sido enviados a cuarentena para ser descartados como posibles contagios”.

Asimismo, el alcalde solicitó al Ministerio de Salud (MINSAL) que se habilite una cabina móvil de detección de contagios en este municipio.

Sobre el cierre de los mercados y cementerio municipales, la Alcaldía notificó en sus redes sociales que el domingo 10 de mayo no podrá accederse a ninguno de estos recintos, ya que estarán cerrados.

De acuerdo a la nueva disposición de circulación de personas por parte del Gobierno, plasmada en el decreto 22, las personas cuyo DUI finalice en los dígitos 7, 8 y 9 podrán salir a abastecerse de alimentos y medicinas este domingo 10 de mayo, lo que en el caso de Soyapango tendrá que limitarse a comprar en supermercados o farmacias del municipio y no en los mercados municipales.