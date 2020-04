Prevén lluvias para las próximas horas en el país

Se esperan chubascos y tormentas en los alrededores de zonas montañosas, en la franja norte y cordillera volcánica del país, informó este jueves el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

De acuerdo con la institución, estas condiciones climáticas estarán presentas en horas diurnas y nocturnas.

Además señaló que se esperan vientos con velocidades de 8 a 22 kilómetros por hora, el ambiente se mantendrá cálido durante la tarde, por la noche y madruga estará relativamente fresco.

Se esperan temperaturas mínimas de 21 C° y máxima de 34 C° en estas zonas. Para la zona de La Libertad se esperan temperaturas mínimas de 27 C° y máximas de 35 C °, mientras que para La Unión las temperaturas mínimas será de 25 C ° y las máximas de 35 C °

Quieres conocer las condiciones del tiempo para este jueves 23 de abril, nuestra meteoróloga Sidia Marinero tiene los detalles — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) April 23, 2020

Estas condiciones son originadas por el ingreso de humedad desde el Caribe y el Pacífico, que permitirá tener nubosidad en el cielo y la formación de chubascos aislados. También se espera el paso de una vaguada que provocará el desarrollo nuboso en el territorio salvadoreño.

Sin embargo estas condiciones son propicias para la pesca y transporte marítimo, aunque el MARN advierte que se debe tener precaución al realizar estas actividades.