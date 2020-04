Mister Donut llevó agua a la comunidad El Sitio en San Salvador

La cadena de restaurantes Mister Donut en alianza con la alcaldía de San Salvador siguen llevando agua a familias que no cuentan con el servicio en Área Metropolitana de San Salvador y que han sido afectadas por la cuarentena decretada por el Gobierno.

Este martes Mister Donut y la comuna capitalina de San Salvador llevaron agua a la comunidad El Sitio.

De acuerdo con Jesús Cisneros, quien es habitante de esta comunidad, no cuentan con el servicio de agua potable en la zona y sí existe un pozo, pero no es utilizado para consumo, ya que no cuenta con las normas sanitarias.

La mujer dijo sentirse agradecida con la empresa y la comuna que tomaron la iniciativa de llevarles agua.

Por su parte Fátima García, supervisora de restaurante, dijo que a las familias de la comunidad les fue entregado un huacal con jabón y un manual que contiene indicaciones de cómo lavarse las manos correctamente.

Esta no es la primera vez que la cadena de restaurantes y la comuna llevan agua a las comunidades afectadas durante esta pandemia del coronavirus. En días anteriores otras comunidades también han sido beneficiadas con el agua potable.