Las restricciones más severas implementadas en los municipios

Ley seca, cierres parciales de mercados, higienización obligatoria de personas y vehículos, restricciones a la libre movilidad en ciertas horas, uso obligatorio de mascarilla en la vía pública y otras medidas comenzaron a implementar desde el domingo 19 de abril.

Un día antes el presidente Nayib Bukele pidió a los alcaldes establecer medidas adicionales a las ya vigentes para evitar la propagación del coronavirus.

En Lourdes, La Libertad, fueron implementadas restricciones focalizadas en las siguientes zonas: Jardines de Colón, Agua Fría, El Primo, La Esperanza, Encarnación 1 y 2, Santa Lucía, Los Naranjos y las zonas aledañas.

Las restricciones son: todas las tiendas ubicadas en esas áreas deberán permanecer cerradas lo que implica la prohibición de toda clase de productos, incluidas las bebidas alcohólicas. Solo podrán transitar trabajadores.

En Mejicanos la alcaldía implementó las siguientes medidas:

1: Ley seca mientras esté vigente la emergencia.

2: Higienización en todos los acceso al municipio.

3: Tiendas cerradas desde las seis de la tarde.

4: Mercados cerrados desde las tres de la tarde.

5: Ingreso a los mercados en grupos de diez; todos deben usar mascarilla.

6: Instalación de barricadas en las calles principales.

En Quezaltepeque las medidas implementadas son:

1: Absolutamente nadie puede estar en la calle sin una razón “sumamente justificada”.

2: Para andar en la calle policías y soldados exigirán justificación a los ciudadanos, caso contrario los detendrán.

3: Prohibido el tránsito en la vía pública a mayores de 60 años de edad.

4: Uso obligatorio de mascarilla en la vía pública.

5: Máximo de 15 minutos para comprar en el mercado para el que solo habrá un punto de entrada. Cancelados todos los permisos para vendedores ambulantes.

6: Propietarios de negocios autorizados deben implementar medidas de higiene, de lo contrario serán cerrados.

7: Aumentarán despliegues policiales y militares.

8: Mototaxis solo puede transportar a un pasajero.

9: Ventas a domicilio permitidas hasta la siete y 30 de la noche.

10: Multas de entre 25 a 150 dólares a los ciudadanos que desobedezcan las medidas (ordenanza transitoria en elaboración).

Desde el 21 de abril y durante las siguientes 48 horas en Apopa serán implementadas las siguientes medidas:

1: Prohibidas las ventas ambulantes.

2: Menores de edad, mujeres embarazadas y ancianos no deben salir a la calle, excepto que sean los únicos que puedan hacerlo para abastecer de alimentos.

3: Es recomendable que los ciudadanos se abastezcan de alimentos dos veces a la semana.

4: Únicamente están habilitadas tres entradas y salidas al municipio: 4° Calle Oriente, vía Popotlán, calle antigua a Quezaltepeque.

5: Tránsito vehicular restringido en las calles Tomayate, Vizcarra, Cocal, Álamo, Leonardo Azcunaga, Callejón del Diablo, Quirino Chávez, pasaje Manuel José Arce.

6: Arcos higienizadores habilitados en entrada Puente El Ángel, Semáforo Popotlán y 4° Calle.

7: Mercado estará abierto de seis de la mañana a dos de la tarde de lunes a domingo.

En San Luis Talpa el alcalde Salvador Menéndez implementó una especie de cordón sanitario que implicó la desinfección de todos los vehículos que entraban a la jurisdicción que administra, permitir la salida de los lugareños pero prohibir el reingreso.

En declaraciones a un medio de comunicación Menéndez se quejó que los ciudadanos desobedecían la cuarentena domiciliaria que implementó el Gobierno central.

“La gente aquí no entiende, la gente cree que esto es juego, fiesta y no señores, esto se llama muerte, y no solo para uno sino que para sus familias y mucha gente inocente más”, comentó.

En Santa Ana las medidas se enfocaron principalmente en los mercados municipales: estarán abiertos de seis de la mañana a dos de la tarde; la mitad de los vendedores registrados abrirán sus negocios lunes, miércoles y viernes y la otra mitad martes, jueves y sábado.

A eso se suma medidas higienizadoras en los mercados, transporte colectivo y acceso al municipio ubicado a una hora de distancia de San Salvador.

En Santa Tecla la alcaldía restringió el tránsito vehicular en las principales vías y reencauzó el tráfico vehicular de paso de la siguiente forma: todos los vehículos procedentes del Oriente de El Salvador y que regularmente pasan por la Segunda Calle Oriente serán desviados a la Séptima Avenida Norte para que posteriormente salgan al bulevar Monseñor Romero.

Los vehículos procedentes del Occidente se deberán desviar al bulevar Sur.

Este reordenamiento temporal del tráfico vehicular comenzó el domingo 19 de abril desde las siete de la mañana.

Desde este lunes la alcaldía de San Salvador también implementó una serie de medidas, entre esas un cordón sanitario que abarca unas 400 manzanas alrededor del Centro Histórico.

Estará vigente en las siguientes 48 horas. Los negocios fuera de ese radio podrán permanecer abiertos.