Joven denuncia estar 40 días en albergues sin conocer pruebas de COVID-19

Gerardo Melgar es un joven profesor de inglés que a su retorno al país, a mediados de marzo, ya suma más de 40 días en cuarentena preventiva por riesgo de contagio del coronavirus (COVID-19); además le hicieron tres pruebas, pero aún tiene la incertidumbre de si está contagiado o no.

Melgar ha permanecido en al menos cuatro centros de contención a nivel nacional, incluyendo un hospital. Asimismo, a este docente le han reiniciado su tiempo en cuarentena y no recibe noticias de su diagnóstico.

Inicialmente estuvo en la Villa Olímpica Centroamericana en la colonia Zacamil, luego fue enviado al hotel Ágape, pasó al menos una noche en el hospital Amatepec y ahora permanece en el Hotel Capital de San Salvador.

Melgar, un profesor de inglés, estuvo en Estados Unidos en un intercambio de maestros de 19 países distintos. “Mi fecha de regreso era el 13 de marzo sin ninguna opción. El programa ya tenía mi boleto para ese día y mi visa también vencía ese día”, comentó a Diario1.

Una vez entró a la Villa Olímpica, a mediados de marzo, y ahí comenzó la espera de Gerardo. Este jueves suma ya 41 días sin ir a su hogar y desconoce si es portador de la enfermedad que ya registra 250 casos a nivel nacional, 117 importados a los centros de cuarentena y ocho fallecidos.

Tras salir de la Villa, un albergue clausurado tras varias denuncias de falta de condiciones dignas y de hacinamiento, el 27 de marzo Gerardo se mudó al hotel Ágape. El 8 de abril le hicieron su primera prueba, aunque los resultados nunca se los revelaron.

“(Posteriormente) el 12 de abril nos sacaron a 18 personas para el hospital Amatepec para hacernos una segunda prueba, pruebas de sangre y RX (radiografías) de tórax. Ese día dormimos en el hospital”, comentó. El test finalmente se lo realizaron el lunes 13.

Sobre los exámenes previos, Gerardo dijo que “según la doctora del hospital, los exámenes de sangre y los RX de tórax habían salido bien. Nos dijeron que esperaríamos 3-4 días para los resultados. Ya pasaron más de 10 días y nunca supimos cómo habíamos salido”.

Ya en el hotel Capital, desde el 13 de abril, a este joven lo mantienen con la misma incertidumbre, tras hacerle un tercer test. “Ahora (miércoles 22) me realizaron una tercera (prueba de COVID-19). Pero nunca supimos los resultados de las dos anteriores”, confesó.

Agregó que “nos dijeron nuevamente que debemos esperar 3-4 días por los resultados. Todos estamos sin síntomas pero no conocemos nuestra condición. No sabemos si somos negativos o positivos asintomáticos, no lo sabremos porque no se nos han entregado los resultados”.

Gerardo Melgar comentó que al igual que él hay al menos 11 personas más que están en las mismas condiciones suyas y que también fueron llevadas al Amatepec para una segunda prueba de coronavirus hace unos 10 días. Aunque en el hotel hay más personas que están albergadas.

Comentó que no se queja de la alimentación ni de las instalaciones, pero que lamenta que no hay información sobre su condición de salud y que siguen llevando a más personas de otros albergues.

Otros casos

Al igual que Gerardo, Diario1 constató la situación de otros albergues en los que las personas llevaban más de 30 días sin información. En el hotel Las Palmeras de Sonsonate, por ejemplo, decidieron iniciar una huelga de hambre, al igual que en el Izalco Cabaña de la Costa del Sol.

En el caso de los albergados de Las Palmeras, uno de ellos confirmó a esta redacción que fueron dados de alta el viernes pasado, tras varios días manifestándose por la falta de información sobre su retención prolongada.

“En ningún momento me estoy quejando de la comida o de las instalaciones. Me quejo de la desinformación”, recalcó por su lado Gerardo, en redes sociales hace unas horas, cuando superaba los 40 días en retención en el Capital.

Hasta este jueves, el Gobierno reporta 4 mil 64 personas en 83 centros de cuarentena a nivel nacional.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, dijo en una entrevista reciente que el tiempo de cuarentena es de 30 días y también admitió que pueden darse problemas en dichas instalaciones.

“Es constante la cantidad de personas que ingresan y las que están dándose de alta… Los salvadoreños hasta cierto punto pueden tener razón… Nadie está acostumbrado que esté en vigilancia estrecha por 30 días. Hay incomodidades que son temporales… Sí ha habido fallas, van a existir fallas pero se están solucionando”, afirmó este jueves el ministro Alabí.

Mientras tanto, Gerardo debe seguir esperando. El resultado de su tercera prueba por coronavirus, según le indicaron los médicos, podría obtenerla hasta el día 44 de cuarentena.