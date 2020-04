Hallan el cuerpo de un hombre en San Juan Opico, La Libertad

El cuerpo de un hombre fue encontrado la mañana de este lunes en el cantón Barranca Honda, del municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, informó una fuente de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el hombre presentaba heridas provocadas con arma blanca y se presume que su cuerpo fue tirado en la zona.

La Policía no reveló mayores detalles del caso y la víctima no ha podido ser identificada, ya que no portaba documentos personales.

Tras el crimen la Policía aseguró que realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y para dar con el paradero de los hechores.