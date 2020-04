Fiscalía imputará alcaldes que impongan toques de queda

Raúl Melara, fiscal general, advirtió que los alcaldes que impongan toques de queda en los municipios que gobiernan serán procesados penalmente por arrogarse facultades no establecidas en la ley.

En sus cuentas de redes sociales el fiscal general publicó: “Proteger la salud debe ser prioridad de todos y estoy consciente que se deben tomar medidas. Pero esto no debe significar establecer toques de queda. Los funcionarios no tenemos más facultades que las que la ley nos otorga. El que tenga oídos que oiga; y el que no, será procesado”.