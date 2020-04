Fiscal general se pronuncia ante denuncias de mujeres por acoso cibernético

El fiscal general, Raúl Melara, se pronunció ante las denuncias de algunas salvadoreñas que han alegado ser víctimas de amenazas y acoso cibernético en redes sociales.

Melara compartió en su Twitter una noticia sobre una abogada que denunció acoso digital por parte de una persona. “Las plataformas digitales están siendo utilizadas para ejercer violencia de forma sistemática; sobretodo, en contra de mujeres y grupos vulnerables. Disentir es un derecho de cada persona, así como su derecho a expresarlo”, escribió Melara en su cuenta de Twitter

Luego sugirió que las personas que sean víctimas de acoso cibernético no se queden calladas. La clave, según Melara, es denunciar en las instancias correspondientes.

Además propuso crear “la Unidad Especializada de Delitos Informáticos” y dotarla de recursos y equipo tecnológico para investigar los casos de amenazas y acoso cibernético.

Y, por último, el fiscal general indicó que los jueces deben hacer “una aplicación adecuada de la ley” para condenar a quienes utilicen plataformas digitales para cometer ilícitos.

La abogada Bertha Deleón, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones violencia digital, contestó el mensaje del fiscal general: “Me da cierta tranquilidad su pronunciamiento… Hay delitos y personas identificadas”, escribió.

Luego, Deleón enumeró algunas mujeres que, a su criterio, han sufrido ataques en redes sociales. Entre ellas mencionó a la periodista Mariana Belloso y a las abogadas Erika Saldaña y Marcela Galeas. Sobre la denuncia de esta última fue que el fiscal general se pronunció.

Los ataques

Galeas denunció el pasado 4 de abril que el experiodista Carlos Hermann Bruch la había amenazado a través de Twitter luego que ella criticara al presidente Nayib Bukele por algunas posturas respecto a la emergencia provocada por el coronavirus.

“La Constitución fue elaborada para garantizar la protección de los habitantes de la República, no le debería dar trabajo ni molestia cumplirla, nadie le exige actuaciones asombrosas sino legítimas, prontas, empáticas y respetuosas de los dd.hh. (derechos humanos)”, criticó la abogada.

Ante ello, Hermann Bruch le contestó: “¿Por qué no te callas?… Si tu academia no aporta, estorba… Si no lo haces invitaré por todos los medios posibles a que la mayoría lo haga. Reflexiona o pronto estarás siendo públicamente no grata”.

Luego agregó: “Cuando esta señora saca un tweet y además anuncia hilo invito a borrar a borrar y/o sugiero silenciar o bloquear… Ella se ha ganado el repudio ciudadano puesto que en medio de una emergencia emite una información engañosa y antojadiza…”.

Bertha Deleón salió en defensa de la abogada Galeas e identificó a Hermann Bruch como “otro hombre cercano a Casa Presidencial, cuyo único trabajo es atacar a quienes criticamos”.

Días antes, la abogada Bertha Deleón había denunciado ataques por parte del ministro de Trabajo, Rolando Castro, y el tuitero Walter Araujo.

Todo comenzó porque Deleón publicó un video de una anciana reclamando al Gobierno por el pago de $300 para la Emergencia de Covid-19.

Rolando Castro escribió en su cuenta de Twitter que habían recibido información que “un partido político” estaba incitando a sus militantes “a salir a la calle y saquear locales comerciales”.

“Vea los videos don Rolan, háganse cargo. Yo no veo que sea gente acarreada, como la que acarreaban y decía que eran miembros del sindicato de la Alcaldía de San Salvador, cuando ud trabajaba ahí, se acuerda ? Aquí le dejo un video, en vez de andar inventando teorías, discúlpense”, le contestó Deleón.

Castro no se quedó callado y escribió que “ya son varios ataques directos doña Bertha Deleón, en efecto yo tengo un pasado sindical que es público del cual no me avergüenzo y ud me puede decir, cuál fue el motivo real de la separación de su cargo en la FGR? Cual fue el motivo? Si contesta, pero la verdad”.

Ante eso, Walter Araujo le respondió al ministro Castro: “Ministro, un ex Fiscal General me contó lo siguiente: Tuve que despedir con la pena del mundo, a una colaboradora, por encontrarla haciendo SEXO ORAL, con el Jefe se una Unidad principal del combate al Crimen…, los casos en las instituciones son feos…”.

Desde entonces, la abogada Bertha Deleón ha denunciado con vehemencia a los que, a su juicio, cometen delitos digitales en redes sociales.