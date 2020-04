Estados Unidos entregará equipo de ventilación a El Salvador

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que apoyará a El Salvador con equipos de ventilación necesarios para atender a pacientes en condiciones graves por coronavirus (COVID-19).

“Recién hablé con el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Les ayudaremos con ventiladores mecánicos, que necesitan desesperadamente”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

La embajada estadounidense en el país indicó en redes sociales que “esta mañana el presidente Trump sostuvo una conversación telefónica con su homólogo, el presidente Bukele, sobre la fuerza de los lazos entre Estados Unidos y El Salvador y la cooperación bilateral en la lucha contra el COVID-19”.

Just spoke to President Nayib Bukele of El Salvador. Will be helping them with Ventilators, which are desperately needed. They have worked well with us on immigration at the Southern Border! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2020

Sin embargo, el mandatario estadounidense no especificó aún cuánto equipo enviará a El Salvador. Tampoco el presidente Bukele, el Ministerio de Salud en sus cuentas oficiales o Cancillería han reaccionado en sus redes sociales.

Asimismo, Trump destacó la labor salvadoreña en el tema de la migración a Estados Unidos. “Ellos (Gobierno salvadoreño) han trabajado bien con nosotros en inmigración en la frontera sur”, escribió.

Trump también anunció que entregarán equipos de ventilación a Honduras y Ecuador. Respecto a los hondureños, también destacó su contribución en materia migratoria y dijo que les entregará también tests de coronavirus.

Just spoke to President Juan Orlando Hernandez of the Republic of Honduras. We work closely together on the Southern Border. Will be helping him with his request for Ventilators and Testing. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2020

Sobre Ecuador, dijo que “están peleando fuerte contra el coronavirus”.

Great conversation with President Lenin Moreno of the Republic of Ecuador. We will be sending them desperately needed Ventilators, of which we have recently manufactured many, and helping them in other ways. They are fighting hard against CoronaVirus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2020

Deportación

Mientras que Guatemala ha suspendido temporalmente los vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos debido al coronavirus, El Salvador y Honduras han seguido aceptando esos aviones pese a los temores de que contribuyan a una mayor expansión de la enfermedad en sus países.

Según informó este viernes el diario The Wall Street Journal, EE.UU. ha amenazado a los Gobiernos centroamericanos con sanciones de visados y posibles recortes a la ayuda económica si se niegan a seguir aceptando a sus ciudadanos deportados, y las llamadas de Trump parecen ser una recompensa a Honduras y El Salvador.

Honduras ha registrado hasta ahora 562 casos confirmados de coronavirus y 47 muertes; cifras que en El Salvador ascienden a 261 contagios y 8 decesos; mientras que en Ecuador se han infectado al menos 11.183 personas y 560 de ellas han fallecido, de acuerdo con el recuento extraoficial de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.).

Las ofertas de ayuda de Trump llegan en un momento en el que los gobernadores de varios estados de EE.UU. han acusado a la Casa Blanca de no proporcionarles respiradores o pruebas del coronavirus suficientes, críticas que el mandatario ha minimizado hasta el punto de proclamar que su país es “el rey de los respiradores”.

Estados Unidos es la nación del mundo donde el COVID-19 ha causado más estragos, y este viernes superó las 50.000 muertes por esa enfermedad, de la que se han contagiado más de 870.000 personas.

El jueves, Trump también habló por teléfono con el presidente de Colombia, Iván Duque, y le ofreció “recursos sanitarios clave para ayudar al sistema sanitario de Colombia”, según la Casa Blanca.

Desde que comenzó la crisis del coronavirus, EE.UU. ha ofrecido hasta $775 millones de ayuda internacional a cien países, empresas y organizaciones, de acuerdo con el Departamento de Estado.