Scotiabank estará en CONSTRUEXPO El Salvador 2020

Scotiabank, el banco líder en créditos hipotecarios, estará presente en “CONSTRUEXPO El Salvador 2020”, feria organizada por la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) en el Pabellón Centroamericano del CIFCO. La feria se realizará del 5 al 8 de marzo, brindando a las personas interesadas en adquirir vivienda la oportunidad de conocer diferentes proyectos inmobiliarios que se desarrollan en el país.

Durante la feria, Scotiabank pondrá a disposición de los visitantes asesoría financiera especializada, la opción de pagar la primera cuota en 90 días y de gozar de condiciones sumamente preferenciales para adquirir vivienda nueva o usada, compra de terreno y consolidación de deudas con garantía hipotecaria. Además, a quienes contraten su crédito con el Banco durante la vigencia de la feria se les entregará un bono para equipamiento de aires acondicionados para toda la vivienda.

“Scotiabank, como el Banco líder en créditos hipotecarios, está presente nuevamente en CONSTRUEXPO brindando asesoría especializada a todas las personas y familias interesadas en adquirir su crédito de vivienda, con condiciones especiales que estarán vigentes únicamente durante la feria, por lo que les invitamos a visitar el Stand del Banco”, dijo Jonathan Turcios, Gerente Senior de Créditos de Scotiabank.

El Banco también realizó el lanzamiento de la primera edición de su Catálogo Inmobiliario Digital “Hogar e Inversión”, el cual reúne una amplia oferta de 18 proyectos de vivienda nueva, incluyendo casas y apartamentos ubicados en diferentes puntos de la zona metropolitana. El Catálogo permite conocer las principales características de cada proyecto, y como un beneficio más incluyen una propuesta promocional para quienes contraten su crédito con Scotiabank, dependiendo de la vivienda elegida.

Los interesados en conocer el Catálogo “Hogar e Inversión” pueden encontrarlo ingresando a Facebook Scotiabank El Salvador.

Scotiabank invita a visitar su stand en CONSTRUEXPO, Pabellón Centroamericano de CIFCO, los días jueves 5 y viernes 6 de marzo de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.; sábado 7 de marzo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y domingo 8 de marzo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.