Salud tiene siete casos sospechosos de coronavirus

El viceministro de Operaciones en Salud, Francisco Alabí, confirmó este martes que hay siete casos sospechosos de coronavirus (COVID-19) que se sometieron a pruebas esta mañana.

En la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña, Alabí dijo que “estos casos sospechosos son debido a que han estado con personas que ya dieron positivo”, y esta situación (contacto con positivos por COVID-19) pone en alerta al sistema de salud para tomar las medidas del caso.

Asimismo, dijo que estas personas realizarán la prueba de coronavirus esta mañana y son catalogadas como casos sospechosos “importados”, ya que “pudieron estar en contacto en el vuelo” que los trajo al país. Desde su llegada, estuvieron en cuarentena, señaló.

También habló de los cinco contagiados reportados hasta el momento. Son cuatro hombres y una mujer, entre los 20 y 70 años y todos con cuadros “estables”. “Si su evaluación continúa favorable y se recuperan, se les dará alta”, explicó.

Sobre el primer paciente con COVID-19 en el país, un nacional que entró por un punto ciego procedente de Italia, Alabí descartó que haya propagado el virus en varias partes del territorio.

“No es cierto que ese pasajero circuló por todo el país. El Ministerio hizo el seguimiento, se instaló el cerco y se cumplió el objetivo de identificar a las personas y se les da estricto seguimiento. Llegamos, identificamos el caso y lo pusimos en aislamiento, él colaboró también”, señaló.

Por otro lado, hizo un llamado a que las mascarillas se usen solo en los casos que lo ameriten.

“El uso de mascarilla se reserva para pacientes con sintomalogía, o quienes están en riesgo (de exposición)… El uso no es prohibido, es una buena acción, pero no es de carácter obligatorio. No usemos las mascarillas de tela, al contrario, hay estudios que muestran que pueden ser focos de infección”, comentó en la entrevista.