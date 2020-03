Infectólogo: “Ningún país del mundo está preparado para el coronavirus”

El médico infectólogo Iván Solano comentó este lunes que no cree que el país esté listo para combatir el ingreso del coronavirus en un 100 por ciento, ya que “ningún país del mundo está preparado” ante dicha enfermedad.

En entrevista con el programa República33, el doctor dijo además que “sí podemos con las cosas que tenemos acá, optimizar las medidas que nos permitan, con base a la evidencia, disminuir el impacto” de dicho virus.

Asimismo, el infectólogo comentó que no puede descartarse la llegada del COVID-19 a El Salvador: “Como sistema de salud no podemos asegurar que no vendrá el virus, ya lo tenemos en Chiapas (México), en (República) Dominicana, entonces hay que prepararnos”.

Mientras que Eduardo Espinoza, exviceministro de salud y también panelista en la entrevista, comentó que tampoco hay que alarmarse por las tasas de contagiados y mortalidad del virus.

“El 80 por ciento (de pacientes) no tiene una queja más allá de un resfrío común… un 14 % o un 10 % tienen síntomas moderados y van a los centros de servicio, pero solo un 5 % llega a desarrollar neumonía o casos críticos y dentro de estos está el 2 % que va a morir”, detalló.