Gobierno impondrá nuevas restricciones de movimiento

El presidente Nayib Bukele informó que habrá restricciones de movimiento a la población, un anuncio que se dará a conocer en los próximos minutos.

“Todas las personas que estén lejos de sus hogares. Regresen a sus casas. Pronto se impondrán nuevas restricciones de movimiento”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.

Antes, ya había pedido a toda persona que no habita en municipios costeros que regrese “inmediatamente” a su casa.

Luego de este aviso a través de redes sociales, el Gobierno no ha confirmado qué medidas se implementarán en cuanto a la restricción de movimiento.

El Salvador tiene tres casos reportados de coronavirus: una persona que volvió de Italia a través de un punto ciego y dos provenientes de España, quienes fueron puestos de cuarentena por lo que el riesgo de contagios es mínimo.

Ante estos primeros contagios, las autoridades han aumentado las medidas de restricción de movimiento, decretando el cierre de bares, centros comerciales (excepto algunos negocios), suspendiendo el servicio en mesa de restaurantes, entre otros.

Asimismo, el Ejecutivo ha solicitado a la población que si no es necesario salir de sus viviendas, que no lo hagan y para contribuir a ello, el gobernante ordenó que personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas no acudan a sus trabajos, lo mismo para las mujeres embarazadas.