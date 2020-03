Este es el resultado de pruebas a 4 pacientes sospechosos de coronavirus

El presidente de la República, Nayib Bukele, dio a conocer la noche de este martes el resultado de las pruebas realizadas a cuatro salvadoreños sospechosos de tener coronavirus.

“Acabo de recibir las pruebas de los 4 pacientes sospechosos de #COVID19 y 23 pruebas de pacientes que estuvieron en riesgo de contagio. TODAS CON RESULTADO NEGATIVO”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.

El mandatario señaló que eso no era un indicador para descartar que en El Salvador haya casos de personas contagiadas con el virus.

“De hecho es muy probable que si los hayan (casos), pero aún no hemos detectado ninguno. He ordenado duplicar las pruebas diarias. Encontrar los casos temprano es importante. Mientras tanto, si no es necesario: NO SALGAN DE CASA”, sugirió.

En las primeras horas de este martes 17 de marzo Francisco Alabí, viceministro de Operaciones del Ministerio de Salud, dio a conocer que hasta este día había unas 1 mil 900 personas en albergues a nivel nacional.

Dentro de los albergues hay habilitados espacios para aislamiento obligatorio en los que estarán los salvadoreños que hayan ingresado al país desde el exterior.

En las próximas horas, además, serán abiertos dos nuevos albergues.

Algunos centros habilitados se encuentran en Costa del Sol, Polideportivo de Merliot, la Villa Centroamericana en Mejicanos o Jiquilisco.

Hasta el momento El Salvador, Belice y Nicaragua se habían mantenido como los únicos países de Centroamérica que no tenían casos sospechosos o enfermos confirmados con coronavirus.

Ya tienen fallecidos y casos confirmados Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala.

Desde inicios del año el Gobierno comenzó a implementar restricciones migratorias para los viajeros procedentes de los países con más casos del COVID-19. Eso, de acuerdo con la versión oficial, había mantenido a El Salvador aislado del incremento de la pandemia originada en China.