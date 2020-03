Desmienten rumores de contagios de coronavirus en el país

Autoridades de Salud desmintieron este domingo que haya casos sospechosos de coronavirus en El Salvador, como se ha difundido en audios y otro tipo de mensajes que circulan en redes sociales.

“Quiero ser enfática: Nosotros no tenemos casos sospechosos, no tenemos por qué no decirlo. Estamos trabajando diariamente con ustedes (prensa) y no tendría sentido reservarnos información”, dijo la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos.

La funcionaria incluso reprodujo un audio de WhatsApp sobre el que hizo hincapié en que la información de que hay casos sospechosos no es verídica.

“La mayoría ha escuchado ese y otros audios y mensajes que andan circulando. Son absolutamente falsos y atentatorios a la tranquilidad y al desarrollo del trabajo que estamos haciendo por el bienestar de la población”, comentó.

Por otro lado, el viceministro de Operaciones de Salud, Francisco Alabí, dijo que el trabajo en controles migratorios sigue activo y en constante evaluación.

“Hemos intensificado las evaluaciones de los protocolos de acción a nivel de nuestros sitios fronterizos, nuestras oficinas sanitarias internacionales, verificando que los protocolos de acción se estén realizando de igual manera en base a recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud)”, comentó en rueda de prensa.

Por su lado, Carlos Garzón, representante de la Organización Panamericana de Salud en El Salvador, advirtió de la necesidad de mantener medidas de prevención del coronavirus.

“Yo quiero hacer un llamado al cuidado que cada uno tenga con sus familias, en sus lugares de trabajo, el coronavirus es de alta transmisibilidad porque incluso asintomáticos pueden pasar el virus, por eso es clave el lavado de manos”, expresó este domingo.

El Salvador no tiene casos confirmados de coronavirus, aunque el sábado las autoridades dijeron que, a modo de control, tienen “alrededor de ochenta personas en cuarentena”.

Otros países de Centroamérica sí han reportado casos sospechosos y también contagios confirmados.

En Costa Rica hay cinco casos confirmados; en Honduras, nueve sospechosos; mientras que Guatemala declaró estado de calamidad y su ministro de Salud, Hugo Monroy, aseguró que actividades públicas como conciertos o eventos deportivos se suspenderán en el departamento en que se detecte algún caso.