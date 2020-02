Unos 138 deportados fueron asesinados en El Salvador

Tomado de The Washington Post

Unos 138 salvadoreños fueron asesinados en los últimos siete años después de ser deportados por las autoridades estadounidenses, dijo el miércoles un grupo de derechos humanos en un informe que destacó el riesgo de devolver a los migrantes a El Salvador.

La mayoría de los salvadoreños, 109, fueron deportados durante la administración de Barack Obama, según Alison Leal Parker, directora gerente del programa estadounidense de Human Rights Watch.

Pero bajo el presidente Donald Trump, señaló la organización con sede en Nueva York, se ha vuelto más difícil recibir asilo. Human Rights Watch predice que la situación “solo empeorará”.

“Las autoridades de Estados Unidos sabían o deberían haber sabido que iban a deportar a estas personas a lugares peligrosos”, dijo a The Washington Post. “No deberían haberlo hecho”, agregó.

Human Rights Watch también identificó 70 casos de deportados que desaparecieron después de su regreso o sufrieron violencia sexual, tortura u otros abusos.

The Post y The New Yorker han publicado relatos de migrantes que fueron deportados de los Estados Unidos y asesinados después de su regreso a casa. Pero el informe de Human Rights Watch parece ser la investigación más extensa y revela la mayoría de los casos.

Los salvadoreños incluidos en el informe fueron deportados por una variedad de razones, incluida la pérdida de casos de asilo o la comisión de delitos. Human Rights Watch no desglosó los casos por motivos de deportación.

Según la ley estadounidense, los extranjeros que temen la persecución o la tortura pueden solicitar que se suspenda su deportación.

La organización calificó el sistema de inmigración como “severo y punitivo, plagado de atrasos judiciales, falta de acceso a asesoramiento y asistencia legal efectiva, detención prolongada e inhumana, y definiciones legales cada vez más restrictivas de quién merece protección”.

Bryan D. Cox, secretario de prensa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dijo que no podía comentar sobre un informe que aún no había visto, pero escribió en un correo electrónico que “los extranjeros sometidos a procedimientos de deportación reciben todos los procesos legales apropiados”.

Muchas de las personas asesinadas después de su regreso a El Salvador fueron atacadas por pandillas, que controlan grandes extensiones del país.

Un hombre de 24 años fue asesinado en 2013 en la casa de su familia en las afueras de San Salvador, en un vecindario controlado por la Mara Salvatrucha (MS-13). Los pandilleros sospechaban de los tatuajes que se había hecho mientras vivía en el país norteamericano.

Pero los tatuajes no tenían nada que ver con la pertenencia a una pandilla. Uno simplemente decía “El Salvador”. La víctima vivía en Estados Unidos desde los trece años de edad y fue deportado nueve años más tarde.

Los 138 casos incluyeron salvadoreños que habían huido de su tierra natal tratando de escapar del control de las pandillas, así como policías que habían sido perseguidos por pandillas y buscaron refugio en los Estados Unidos. La mayoría fueron asesinados a un año de su regreso.